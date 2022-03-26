哈佛大学专家称，BA.2Ómicron亚变异正在取得进展：疫情将发生多大变化

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哈佛大学的传染病专家正在监测 Ómicron 的 BA.2 亚变异体的全球传播，他们评估了它可能对疫情的发展产生的影响：创纪录的感染是否与预计在 12 月至 1 月期间由 Ómicron 引起的感染相似？香港、中国和德国的急剧上涨能否在世界其他地区复制？

哈佛医学院教授、马萨诸塞州综合医院传染病专家雅各布·勒米厄 说：“世界上许多地区都出现了大规模的 BA.2 疫情，但影响差异 很大。”勒米厄说，就香港而言，亚变异BA.2导致感染人数大幅增加，“完全失去对疫情的控制”。在遭受奥米龙浪潮的南非，技术上是BA.1，目前BA.2亚变量几乎完全取代了前一个，但病例没有大幅增加。

同时也是马萨诸塞州病原体防范联盟病毒变异计划的联合主任勒米厄说：“我们几乎看不到与美国向 BA.2 流行率过渡有关。”“这就是南非发生的情况，那里出现了严重的 BA.1 浪潮。然后，BA.2亚变量占主导地位，传播水平仍然很低，但没有增加。”

在美国，用BA.2取代BA.1的做法已经取得进展，但是，病例或死亡人数没有显著增加。麻省理工学院和哈佛大学布罗德研究所基因组病原体监测主任布朗温·麦金尼斯指出，最新的基因组数据显示，马萨诸塞州45％的病例为BA.2。BA.2 的时间翻了一番，达到 6.8 天，可能占目前感染人数的一半以上，但没有新感染增加的迹象。

哈佛医学院（路透社）教授雅各布·勒米厄说：“世界上许多地区都出现了大规模的 BA.2 疫情，但影响差异很大。”

麦金尼斯说，在美国许多州，数据反映了 BA.2 的进展，尽管专家强调，这一数字可能受到多种因素的影响，包括未与卫生当局分享的 COVID-19 自我检测结果。无论如何，他强调说：“没有迹象表明该地区的病例或死亡人数有所增加，这与我们所看到的BA.2感染的增加相对应。”

所有版本的Ómicron都具有高度传染性，因此该变种迅速取代了以前形式的冠状病毒，例如Delta。此外，几项研究发现，BA.2的传播能力甚至比BA.1 还要高。

“英国卫生安全局估计，亚变异BA.2的增长速度比BA.1快80％。同样在美国，BA.2似乎有望超过BA.1，成为主要变体。” 乔治华盛顿大学米尔肯研究所米尔肯研究所公共卫生学院急诊室医生兼卫生政策教授Leana Wen 博士解释说。专家同意，“好消息是，BA.2亚变异似乎不会引起比BA.1更严重的疾病”。

根据世卫组织的最新报告，根据记录的报告，上周全球病例增长了8％ 。自20@@ 21年底以来，非洲、亚洲、欧洲和中东部分地区的BA.2病例比例稳步上升。

冠状病毒的不同变种翻了一番（信息图：Marcelo Regalado）

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据， BA.2 目前占美国感染人数的三分之一 ，但 COVID-19 病例遵循了标志着 Ómicron BA.1 增长结束的下降模式。

疾病预防控制中心的医学流行病学家兼 COVID-19 应对医学主任约翰·布鲁克斯博士表示，尽管与 BA.2 相关的感染可能会增加，但与亚变异相关的严重疾病或死亡人数不太可能增加。

疾病预防控制中心的流行病学家预计：“我们的数据表明，它将继续增长。”“但是我们有一些事情对我们有利。布鲁克斯说， 以前感染原始的 Omicron 变种似乎可以提供保护，不一定可以抵御感染，但绝对可以防止严重的疾病和死亡 。”

虽然 BA.2 比 BA.1 更容易传播，但尚未证明它会引起更严重的疾病 。世卫组织首席流行病学家玛丽亚·范· 科尔霍夫博士本周说，尽管自从首次开发针对SARS-CoV-2的疫苗以来，已经发生了很大变化，但目前的配方仍然有效。他说：“ 疫苗在预防严重疾病和死亡方面仍然非常有效，包括对抗亚细菌BA.1和BA.2 ”。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，BA.2 目前占美国感染人数的三分之一（路透社/迭戈·瓦拉）

美国杜克大学全球卫生与公共政策教授加文·亚米博士说：“我们应该抓住当前暂停带来的机会，为可能出现的额外或不同的担忧浪潮做好准备。”对他来说，为了做到这一点，“ 必须扩大疫苗接种的覆盖范围和增援部队的应用 ，并确保免费提供高质量的口罩和快速检测。”

科学家怀疑 BA.2的快速增长是由于其独特的突变 。在病毒表面的尖峰蛋白基因中，BA.2 有八个在 BA.1 中找不到的突变。另一方面，尽管哈佛专家对Ómicron BA.2在美国的缓慢进展持乐观态度，但世卫组织警告说，全球病例的增加仅仅是世界某些地区可能出现新浪潮的开始。

国际卫生机构总干事特德罗斯 ·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯上周说：“尽管一些国家的检测减少了，但这些增长仍在发生，这意味着我们所看到的病例只是冰山一角 。”

再感染 Omicron 是可能的，但并不常见

丹麦的研究人员最近的研究发现，在丹麦，科学家对 COVID-19 病例的测序比世界其他地区多得多。丹麦的研究人员发现，在 BA.1 之后可能会再次感染 BA.2，但这种情况非常罕见 。

根据2021年11月至2022年2月三个月期间超过180万例病例的数据，他们发现BA.1之后仅有47例BA.2再次感染病例。研究人员说，他们中的大多数人是 “未接种疫苗的年轻人”。

但是，目前尚不清楚对 Omicron 的免疫力能持续多长时间，以及它对每个人的效果如何。

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