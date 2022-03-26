泰勒·霍金斯：酷玩乐队在音乐会上为 Foo Fighters 鼓手的去世致以敏感的敬意

音乐正在哀悼中。泰勒·霍金斯在哥伦比亚的去世令全世界感到惊讶。3 月 25 日晚上，美国摇滚乐队 Foo Fighters 的鼓手在卡萨麦地那酒店被发现死气沉沉波哥大，他将在那里参加埃斯特雷奥野餐节。

截至本说明结束时，他的死因尚不清楚，尽管据信他心脏病发作这是由于波哥大卫生秘书处向新闻界提供的信息.尽管细节仍处于保留状态，但您已经可以知道事件发生的时间顺序。

可以肯定的是，该音乐团体于晚上 9 点在其平台上发表声明，证实了这一令人遗憾的消息，这让他们的歌迷感到震惊，因为泰勒·霍基斯（Taylor Hawkis）充满活力Foo Fighters 去世前六天在阿根廷 Lollapalooza 的表演。

消息发布后，来自世界各地的用户对鼓手离开社交网络感到遗憾，来自社交网络的各种名人也是如此音乐协会。但是，引起Foo Fighters粉丝们最敏感的共鸣的是 Coldplay 的致敬, 与乐队共享舞台的乐队阿根廷。

他们唱了 “EVERGLOW”

英国领袖克里斯·马丁（Chri s Martin）在墨西哥的首场演出中以及泰勒·霍金斯死后数小时内小组，坐在钢琴前，在他的追随者眼中向他的一位好朋友致敬。

“我们听说我们的一个朋友在一支名为Foo Fighters的伟大乐队中去世了。我们不确定我们会在音乐会上谈论它，但我们必须这样做，因为他们是我们的朋友，我们关心他们，” 乐队的歌手用断断续续的声音说。

他总结@@ 说：“我们觉得我们应该把爱送给 Foo Fighters，因为我们知道他是个漂亮的人，所以我们会为 Foo Fighters 演奏这首歌”，然后演唱了 “Everglow” 的第一首和弦。

这首歌的歌词由马丁和格温妮丝·帕特洛创作，他们在2014年之前一直是他的妻子。分离后，艺术家表示，主题 “是关于，无论是亲人还是情境，朋友或一段关系已经结束，或者某人去世了，都在思考，在经历了某事的悲伤之后，你也会得到这种 “永恒的光芒”。

“好吧，他们说人们来了，人们离开，这颗特殊的钻石特别特别。尽管你可能已经离开了，世界可能还不知道，但我仍然看到你在天上。（...）当我冷的时候，你会给我一盏灯。当我在阴凉处时，我感觉到内心有永恒的光芒，'” 这首歌的一部分说。

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