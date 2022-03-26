泰勒·霍金斯最后一次在阿根廷 Lollapalooza 的激动人心的露面在他去世后风靡一时

来自 Foo Fighter s 的鼓手泰勒·霍金斯本周五晚上在波哥大去世，这支美国乐队原定在埃斯特雷奥野餐节上演出。

他的最后一场演出是上周日作为 Lollapalooza Argent ina 的一部分演出，有一次他离开了乐器，演唱了女王的 “有人爱” 来激发所有人的兴奋。该乐队本周将在巴拉圭演出，但由于天气恶劣，音乐会不得不暂停。这就是为什么在布宜诺斯艾利斯圣伊西德罗赛马场举行的演出是霍金斯的最后一场演出的原因。

霍金斯与前涅 rv 乐队戴夫·格罗尔一起是乐队中可见的人物之一。在音乐会上，他过去常常放弃鼓来演唱摇滚经典作品，例如 Queen 的 “压力之下” 和前面提到的 “Someone to Love”；或齐柏林飞艇的 “摇滚乐”。

巴拉圭音乐会取消后，Foo Fighters的音乐家出去拥抱一个正在打鼓的女孩，病毒式传播的图像。

“Foo Fighters 家族对我们心爱的泰勒·霍金斯的悲惨和不合时宜的损失感到震惊。他们的音乐精神和富有感染力的笑声将永远伴随着我们所有人，” 乐队在他们的 Twitter 帐户上写道。

战士们在信息中补充说：“我们向他的妻子、孩子和家人表示同情，我们要求在这个难以想象的困难时期以最大的尊重对待他们的隐私。”

Foo Fighters 是 P ic nic Stereo 的头条新闻之一，他们的演出定于周五晚上举行，据报道，50 岁的霍金斯在上台前一个小时就去世了。

观众在立体声野餐节上听到这个消息时哭了（路透社/纳塔利娅·安加里塔）

刚刚登上 Estéreo Picnic 舞台的 Black Pumas 乐队的艺术家之一负责向公众传达霍金斯的去世，霍金斯于 1972 年 2 月 17 日出生于德克萨斯州福斯沃特。

据当地媒体报道，这位艺术家在乐队住在波哥大的酒店房间里被发现毫无生气。

悲惨消息传出后，音乐节组织立即报告取消了西雅图乐队的演出。“我们心碎地告诉你一个非常不幸的消息，” Estéreo Picnic的组织宣布，这使观众中的许多人流下了眼泪。

节日组织者在泰勒·霍金斯去世后张贴的海报（Infobae）

霍金斯在加利福尼亚州的拉古纳海滩长大，在那里他开始学习音乐学院音乐，尽管他的专长是鼓，但他还弹钢琴和吉他。

启发他职业生涯的艺术家包括来自警察局的斯图尔特·科普兰和皇后区的罗杰·泰勒。

Estéreo Picnic的助手卡洛斯（Carlos）身穿乐队的T恤，通过该组织的公告，在留出空间听他们讲话的同时，得知这位艺术家的死亡，但他简直不敢相信。对他来说，霍金斯是 “他一生中乐队的鼓手”，他的去世使他 “变成了废话”。他告诉新闻社埃菲：“这是一种艺术参考和灵感。”

（来自 EFE 的信息）

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