今年到目前为止，麦德林至少发生了500起学校暴力案件

最近，麦德林教育部报告说，今年到目前为止，至少记录了500起学校暴力案件，包括欺凌，性骚扰，网络欺凌等。

为了解决影响 229所官方教育机构的学生的问题，其中包括337所私立教育机构和49所城市覆盖的学生，麦德林市长办公室发起了 “别碰你” 运动。

通过这一举措，政府打算向城市教育机构中遭受暴力侵害的学生提供支持。但它还旨在为儿童和年轻人提供足够的信心来举报侵略者。

值得注意的是，这项打击校园暴力的战略是与哥伦比亚家庭福利研究所、监察员办公室、检察院、Personería和儿童和青少年警察局共同制定的。

同样，市政当局强调，教育、妇女、青年、社会包容、家庭和人权以及卫生秘书处是麦德林各机构为开展文化、卫生、安全和培训而举办的机构间圆桌会议的一部分。社区教育活动。

学校暴力案件中的照料途径

正如麦德林教育部所解释的那样，学校暴力案件的这种照料途径包括三个阶段：向主管当局报告、启动路线和执行正当程序。

“我们还将保留肇事者的身份。这位官员补充说，我们今天真正要做的是重新激活这条路线。

他还回忆说，这一过程必须在麦德林所有教育机构的学校共存委员会的陪同下进行。此外，他还借此机会邀请私立学校加入这项旨在为全国学生提供安全空间的战略。

麦德林教育部长说，有必要将私立学校与此类举措联系起来，因为在许多情况下，地方当局通过媒体了解这些机构中的学校暴力案件。

“这不仅适用于公立学校，也是该战略的一部分。我们很多时候都是通过媒体发现的，” 麦德林市长办公室的官员说。

值得一提的是，这一战略是在全国各地不同机构发生的性虐待投诉浪潮中发起的，不同年龄的学生决定抗议这类事件。

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