自己安排好时间！本周六，波哥大将举行为期一天的人乳头瘤病毒免费疫苗接种

在纪念世界预防宫颈癌日之际，波哥大卫生部宣布，他们将与哥伦比亚抗癌联盟一起举办为期一天的人乳头瘤病毒（HPV）免费疫苗接种活动。星期六。

根据该实体的说法，这种生物制剂可以预防宫颈癌，因此他们呼吁9至17岁的女孩前往在波哥大设立的11个点进行免费HPV疫苗接种。

波哥大卫生部长亚历杭德罗·戈麦斯（AlejandroGómez）则邀请这些人也到疫苗接种点接受该疾病的免疫接种。这位官员通过他的Twitter帐户写道 ：“今天的日子包括为女性提供免费疫苗，但我邀请所有家庭，以便男性也可以使用疫苗。”

国务卿戈麦斯随后解释说，尽管 “对于男性而言，不幸的是，它不是免费的，因为国家疫苗接种计划没有为他们包括疫苗接种计划，但建议这样做（他们适用）”。

那些有兴趣接种人乳头瘤病毒疫苗的人将能够在本周六早上 8:00 至下午 4:00 之间在以下 11点启用：

波哥大以北：

-哥伦比亚抗癌联盟-第 12 场比赛 A＃77-34（在 Unilago 附近）。

-加莱里亚斯购物中心。

-帝国广场购物中心。

-Bulevar Niza 购物中心。

-Tibabuyes 体育馆。

波哥大中东：

-马约尔中心购物中心。

-Mallplaza 购物中心。

波哥大以南：

-阿尔塔维斯塔购物中心。

波哥大西南部：

-Paseo Villa del Río 购物中心。

-大广场博萨购物中心。

-卡耶塔诺体育馆。

在宣布波哥大HPV疫苗接种日后，卫生部长还宣布，他们将向卫生部提出请求，以便男性也可以免费获得针对人乳头瘤病毒的免疫剂。

“预防和避孕一样，责任在于他们自己，他们也一样。这也是护理的公平分配，” 戈麦斯说。

存档图像。2021年，波哥大的宫颈癌病例有所增加。照片：ANDINA

关于波哥大宫颈癌的数字，卫生部宣布，在过去的一年中，该市的宫颈癌发病率与2020年相比增加了61.2％，从1,223例增加到2021年的1,971例。

据该实体称，去年报告宫颈癌病例最多的地方是：苏巴，203例；肯尼迪，186例；恩加蒂瓦，140例；博萨，111例。

鉴于这些数字，该实体再次呼吁公众通过对该疾病进行免疫来预防HPV，并进行相应的DNA/HPV测试，以尽早检测、治疗和治愈宫颈癌。





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