里卡多·蒙雷尔否认与AMLO在电力改革方面发生冲突：“我们有史以来最好的”

共和国参议院民族复兴运动（莫雷纳）席位领导人@@ 里卡多·蒙雷亚尔，表示，在塔巴斯克尼奥指责立法者是总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）之后，他不会与总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）对抗对电力改革一无所知。

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）在3月25日上午的新闻发布会上保证，如果电力改革获得批准，它将使墨西哥人民受益。但是，他借此机会向同时担任政治协调委员会（Jucopo）主席的严厉批评，称他为 “不知情”。

“他不了解情况，因为没有损失，相反，墨西哥人民获胜，任何议员，参议员都应该考虑什么对人民最有利。唯一有公务员的主人是人民。对公务员来说唯一重要的企业是公共事业，” 行政长官说。

面对塔巴斯克尼奥的声明，蒙雷尔评论说，他对自己的政治立场很清楚，并重申了对樱桃党的忠诚。

AMLO 为电力改革辩护（照片：EFE/LUIS TEJIDO）

“我确实在上午听到了共和国总统的讲话。我不会面对他，我永远不会把自己与他的政治立场和运动分开。没有分歧。他发表了意见，我不打算回答，我不想面对他。我认出他，我尊重他，我认为他是我们有史以来最好的总统，” 里卡多·蒙雷尔说。

行政长官在本周五上午发表的评论是在蒙雷尔提到，无论是在委员会还是在全体会议的介绍中，总统的倡议都可能发生变化，因为不同部门在最终起草中看到了机会领域。执行官。他还希望，在对上议院的审查中，能够作出适当的更正。

“请记住，我们放弃国家管辖权，也就是说，所有因法律解释而产生的争议都必须通过国际小组解决，在这些国际仲裁场所，（而且）通常我们做得不好，我们将投入数十亿美元如果按照这些条款获得批准，就有支付的风险。” 蒙雷尔上周四，3月24日告诉多家媒体。

根据蒙雷尔的说法，伊格纳西奥·米尔预测，改革的最终文件将于4月15日提交（照片：Daniel Augusto/Cuartoscuro）

他还指出，在与莫雷纳众议院协调员伊格纳西奥·米尔（Ignacio Mier）交谈后，他告诉他，暂定明年 4月15日是该倡议准备提交参议院的时候。

此外，他说，这是他在参议院工作的一部分，寻找能源和电力领域的反对者，企业家和专家，以促进改革，以产生一项受到墨西哥社会好评的倡议。

莫雷亚尔将电力改革视为与反对派进行对话的机会（照片：EFE/Luis Galicia/Archive）

他说：“我现在的立场是，一旦我们进入参议院（会议纪要），我们必须一如既往地采取行动，休息和节制，但我将与所有协调员交谈，以便在众议院获得批准的情况下为我们提供适当的节奏。”

关于电力改革在反对派席位上引起的厌恶情绪，蒙雷尔表示，随着它希望在最终文本中反映的修改，它们将成为建立对话的工具。

继续阅读：