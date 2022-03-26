普京下令残酷地追捕叛国罪官员

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





当俄罗斯人向其将军们通报入侵乌克兰的计划时，一切似乎都很容易，但是当前的情况表明，随着时间的推移，情况已经蔓延开来，导致了克里姆林宫计划中没有的局面。

行动开始一个月后，随着时间的流逝，莫斯科的军事力量已经超出了防御者的强烈抵抗，这证明了俄罗斯对乌克兰各个城市的轰炸造成的破坏。今天，随着对该国首都基辅的围困开始；人们担心暴力的进一步升级将蔓延到整个乌克兰。但是，尽管莫斯科军队势不可挡地前进，但俄罗斯对乌克兰的战役，至少在开始的第一个月，对许多人来说，按原计划失败了。

直到本周，俄罗斯已经正式失去了在乌克兰作战的七名将军；伤亡发生在不到一个月的时间里。正如华盛顿和欧洲联盟（欧盟）官员所证实的那样，这些高级军官的意外伤亡必须加上严重的行动失败。其中最重要的是，英国情报部门指出，通讯混乱和士兵缺乏纪律是阻止入侵乌克兰迅速成功的一个因素。

但是，英国媒体昨天周五报道了莫斯科最令人震惊的事件，他指出俄罗斯军官、装甲旅指挥官尤里·梅德韦切克上校在一次起义行动中被自己的官兵杀害，原因是他负责的一列坦克遭受了损失，为此他被他的士兵联合起来认为他无法运作和懦弱。他的几个同伴死了莫斯科尚未证实或否认梅德韦切克死亡情况的英国版本。但是，来自Mariupol的阿拉伯电视网Al-Jazzera的记者证实了这些令人恐惧的细节，报道说，梅德韦切克被一名年轻中尉率领的旅坦克击中，当军官故意站在他的背上经过他的尸体时，他实际上击碎了他。

同样在乌克兰政府的官方报道和华盛顿的秘密报告的方向上，直到3月24日，乌克兰武装部队已造成14,902名自战争开始以来被解散的俄罗斯士兵丧生。美国情报报告还显示，他们已经摧毁了1,674辆运兵车，487辆坦克，249门火炮，62辆油罐卡车，82个多管火箭发射系统，123架直升机，102架飞机，52架防空电池系统，31架载人（无人机）和2艘船沉没，而其余4架或多或少被普通的乌克兰飞机损坏.

除了这些已证实的损失之外，克里姆林宫最大的担忧之一是在战区中丧生的将军人数，因为他们都是两星和三星的指挥官，包括一名中将，这是俄罗斯军队高级军官伤亡人数最高的中将。自第二次世界大战以来。即使在苏联入侵阿富汗期间，穆斯林圣战者 —— 后来组成了可怕的恐怖组织基地组织和塔利班 —— 的人员和装备损失也极为严重，最终导致当时惨败并从莫斯科撤出，但他们却遭到了羞辱性的失败，并从莫斯科撤出。从来没有记录过他的六名将军在30天的战斗中丧生的情况。

朝着这个方向，上周四，乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基国家安全顾问主任米哈伊洛·波多利亚克发表声明说，在战斗中丧生的俄罗斯将军之所以倒下，是因为使用了过时的通信系统低估了乌克兰的能力拦截他们。

在乌克兰遇难的第七位将军雅科夫·雷赞采夫

西方对俄罗斯指挥官死亡的评估更加现实。一位法国外交官、安全专家上周三在巴黎告诉媒体，至少有六名俄罗斯将军确实在乌克兰死亡。根据法国代表的说法，其中五人是由于俄罗斯旧电子通信设备出现故障造成的，这些设备操作不当，使军队所在地受到地面阵地的袭击。这位法国外交官说，他知道乌克兰当局记录了第六名俄罗斯将军的丧生，但是这名指挥官是由于狙击手的夜间行动而倒下的，狙击手设法从不明距离击落了他，这也强烈引起了人们的注意，不遵守规定了俄罗斯军营的基本安全措施，尤其是在夜间，狙击手的行动与白天袭击有关的成功几率降低到30％。

就北约情报部门而言，面对经验不足的年轻士兵的各种违纪行为以及中层管理人员在战场上领导他们的软弱，俄罗斯将军们正在前线作战。换句话说：将军们必须走到战斗前线来执行他们的命令，这使他们面临的风险比那些军事等级制度通常观察到的要大。

与此同时，美国国防部长劳埃德·奥斯汀周三在华盛顿宣布，莫斯科现在能做的最明智的事情就是决定结束这场冲突并停止对乌克兰的军事侵略。同样在上周四，英国国防部报告说，获得空中交通管制是俄罗斯在冲突初期的主要目标，而俄罗斯未能做到这一点成倍地削弱了其军事行动的进展。尽管俄罗斯军方今天包围了乌克兰首都基辅，并占领了抵抗运动仍在游击战模式下运作的其他具有战略意义的城市，但这种评估仍然存在。

作为战争研究所（ISW）成员的华盛顿军事专家认为，这种军事情景得到了很好的描述，他们在声明中指出，乌克兰武装部队以及预备役军人和平民军团至少在最初击败了俄罗斯人由弗拉基米尔·普京发起的运动。其他西方军事专家认为，乌克兰的战役旨在通过其装甲坦克部队进行多次空降和地面行动，在不超过 5 至 8 天的时间内占领基辅、哈尔科夫、敖德萨和其他乌克兰城市，迫使乌克兰政府更迭。目前，这样的行动惨遭失败，俄罗斯军队的目标在30天内没有实现，鉴于乌克兰的抵抗，他们继续缓慢行动。俄罗斯在军事战场的某些地区的进展受到限制，尽管如果不早达成停火，它们最终可能会在几周内实现目标，但很明显，它们未能按照最初的计划实现目标。

奥斯汀国务卿在保加利亚与保加利亚总理基里尔·佩特科夫举行的新闻发布会上发表讲话时说，俄罗斯人在几个方面都停滞不前，这是事实。在回答莫斯科是否会试图夺取敖德萨这个问题的另一个问题时，奥斯汀持谨慎态度，他说，尽管他无法谈论俄罗斯的计划或战略，但很明显，直到今天使用的战术也没有迹象表明普京的军队在进入时正在执行其最初的计划并占领乌克兰。罢免他的政府。奥斯汀补充说，俄罗斯人在军事上进展不顺利的证据是，他们使用了残酷的技术，看起来像他们攻击人道主义走廊以疏散平民和手无寸铁的人口中心的方式。

但是，俄罗斯军队继续进攻，这在许多情况下侵犯了人道主义方面，例如战争权本身。乌克兰当局本周指责俄罗斯军队不分青红皂白地轰炸了马里乌波尔市一所艺术学校，其中有430人成为难民。俄罗斯军队的野蛮行动将载入历史，因为人们可信地怀疑他们犯下了大规模战争罪。

马里乌波尔的地方政府官员证实，艺术学校已被彻底摧毁，如果有幸存者，人们在建筑物的废墟下呆了太多小时，但由于俄罗斯炮火的强度，他们无法采取任何措施来营救他们。在袭击发生之前，没有关于这些难民命运的信息，但据信没有幸存者。据信，平民躲避炸弹的学校遭到毁坏是由金扎尔导弹（一种毁灭性的高超音速武器）的撞击造成的，更不用说对平民区发射过的，更不用说对平民区造成了破坏的建筑物和几乎那里的450名平民难民肯定已经死亡。

Infobae 访问的另一位西欧情报人士说，他们以电子方式监视乌克兰的军事行动，并能够通过未公布的卫星图像访问只有平民的学校造成的破坏，这表明这与所进行的袭击相似上周六在该国西部和与波兰接壤的边界附近储存着乌克兰武器和弹药，因此毫无疑问，这两次袭击都对在学校大楼避难的平民使用了金扎尔高超音速导弹，这构成了战争罪。

面对这一行动，毫不奇怪，国际刑事法院检察官卡里姆·汗（Karim Khan）要求推进对战争罪的调查，以及将俄罗斯可能实施的强奸女孩和成年妇女作为制造恐怖的工具。因此，弗拉基米尔·普京将面临的问题不再仅仅集中在他接管乌克兰的延迟和缓慢的军事行动上，也不再集中在经济和金融制裁的产物笼罩着俄罗斯的经济危机上。

在发生这种情况的同时，那些以前不敢质疑新 “沙皇” 弗拉基米尔的官员在克里姆林宫内部的沉默越来越震耳欲聋，而且一切似乎都在日复一日地增长，因为许多俄罗斯超级百万富翁和杜马的中层政治干部和杜马的中层政治干部克里姆林宫开始担心。另一方面，欧盟和华盛顿在拜登总统本周访问欧洲的框架内推动了比以前所知的严厉得多的最新一轮制裁，这些制裁似乎对俄罗斯经济产生了毁灭性的影响，俄罗斯经济正在对俄罗斯经济产生毁灭性影响，而俄罗斯经济正在分歧。普京政权前所未有。在俄罗斯官员中，他们不希望作为经济崩溃国家的政治家留在历史上，更不用说作为帮凶和战犯了。俄罗斯政治中的这种情况导致普京下令其特勤部门残酷地追捕参与总统认为的叛国罪的官员。

鉴于这种情况，北约官员认为，必须了解克里姆林宫政治干部和一些俄罗斯超级百万富翁首次叛逃的原因，其中一些人已经与家人一起离开莫斯科，并得到了当时欧盟的庇护出于安全考虑，保护他们的身份。

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