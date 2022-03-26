帕洛玛·菲乌扎（Paloma Fiuza）透露她的父亲在感染 COVID-19 后正在重症监护病房：“我在祈祷，我爸爸会摆脱困境的”

帕洛玛· 菲乌扎（Paloma Fiuza）作为Esto es Gu erra 的成员之一被介绍后，毫不犹豫地感谢制作人员提供的机会。但是，有一个问题使他不知所措，笑容消失了。美国太空号于2月21日星期一首播。

2月22日星期二，G先生介绍了这位年轻女子，尽管有家庭问题，但她还是参加该计划的参与者。面对这种情况，Yaco Eskenazi毫不犹豫地问他这是怎么回事。

听到这个问题后，帕洛玛无法遏制她的哭泣，并解释说她的父亲身体状况不佳，在患有 COVID-19 并发症后正在重症监护病房。

“我遇到了一个非常严重的家庭问题，这是我父亲的话题，一切都会好起来的，不幸的是，COVID问题非常严重。我想说的就是照顾好自己，你必须接种疫苗。我在祈祷，我父亲会摆脱困境的。” 巴西人曾试图保持冷静说。

但是，当 Yaco Eskenazi 问他会对父亲说些什么时，帕洛玛·菲乌扎更加羞愧。

“我的家人知道我有多爱他们，我实际上以为我会留在巴西养活他们，但我什么也做不了，我父亲插管了，我在那里什么也没做。我们必须等待，祈祷，一切都会顺利进行。” 帕洛玛说，受到娜塔莉和亚科的束缚。

给他父亲的消息

“告诉我父亲，因为我有机会去看望他，我非常爱他，家人与他在一起，我在这里是因为我必须工作，但无论发生什么情况，我都会见到你的。 我和你在一起，我太爱你了，一切都会好起来的。他在重症监护病房，服用了镇静剂，但我知道他在听我的话，他在听祈祷。一切都会顺利进行，你只需要坚强，” 一位受影响的 Fiuza 说。

就亚科和娜塔莉而言，他们要求他坚强，并敦促公众为巴西父亲的迅速康复祈祷。

说完之后，帕洛玛比较平静，会见了该计划的其他成员。

空间结束后，帕洛玛利用自己的网络感谢粉丝们对她所获得的感情象征，并向父亲祈祷，让她早日康复。

“谢谢大家的信息和祈祷，” 这位年轻女子写了一张看到父亲的照片。

Paloma Fiuza 感谢她父亲的祈祷。（照片：Instagram）

ESTO ES GUERRA的第一个项目获得了多少评分？

2 月 21 日星期一，E sto es Guerra 的回归通过美国电视台的信号首播庆祝其传播10周年。青年现实系列的新季是在娜塔莉·韦尔蒂斯（NatalieVértiz）的领导下进行的，Yaco Eskenazi、Sully Saenz、Gino Pesaressi 和Cachaza，他受委托介绍比赛的新成员。

一切似乎都表明，对谁会产生 “炸弹” 的期望是观众被粘在屏幕上，因为他们在利马授予了 16.8分，在利马+6城市获得了17.2分。

罗桑杰拉拉斐尔·卡多佐的入场埃斯皮诺萨、法比奥·阿戈斯蒂尼和乔斯默里根据Ibope Media提供的信息，托莱多设法使该计划在当天的总体评分表中名列第一。

排在第二位且非常接近的是国家电视连续剧 “Maricucha”，该剧在利马的评分为16.3分，而在利马+6个城市，得分为17.2分。

这些是每天晚上都会在《这就是战争》中看到的角色。（照片：传播）

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