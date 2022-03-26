2022年奥斯卡颁奖典礼：在阿根廷，墨西哥，哥伦比亚和秘鲁哪里观看颁奖典礼

3月27日下周日，第 94届奥斯卡颁奖典礼将举行，该颁奖典礼将从位于美国的现在传统的杜比剧院播出洛杉矶，加利福尼亚。
应该指出的是，与每年一样，直播的官方频道是 TNT，您将在那里度过红地毯，采访电影明星，对仪式的分析以及现在著名的粉丝民意调查。
这就是为什么，如果您居住在拉丁美洲，那么这里就是您收看壮观的晚会所需要了解的一切，该晚会将向最好的电影致敬年度最佳。
-流：Canal 306 HD
-Movistar TV：第 305 频道高清
-Claro TV：第 309 频道高清
-总播放：Canal 435
-Antina：71 号运河
-Sky：415 SD 频道和 1415 HD 频道
-DirecTV：502 SD 频道和 1502 HD 频道
-Movistar TV：102 SD、595 SD、730 HD 和 870 HD 频道
-Claro TV：频道 53 SD 和 1504 HD
-Star Globalcom：C anal 21
-DirecTV：502 SD 频道和 1502 HD 频道
-简单电视：502 SD/HD 频道和 1502 HD 频道
-Dish：Canales 370 SD y 870 HD
-Sky：415 个标清频道和 1415 个高清频道
-Izzi：频道 610 SD 和 912 HD
-Megcable：410 SD 频道和 1410 HD 频道
-Movistar TV：第 400 频道高清
-Claro TV：701 SD 和 1701 HD 频道
-Tigo：频道 41 Sd 和 283 HD
-直播电视：502个标清频道和1502个高清频道
-数字快速连接：第 35 频道高清
重要的是要注意，电视不是收看奥斯卡金像奖的唯一途径，还将有各种互联网广播。尽管应该指出的是，它们是收费的。
-TNT GO：可以在秘鲁，阿根廷，墨西哥和哥伦比亚下载
-DirecTV Go：适用于阿根廷、哥伦比亚和秘鲁
-Movistar Play：仅适用于阿根廷
-Flow App：仅适用于阿根廷
-Izzi Go：仅适用于墨西哥
-Telecentro Play：面向阿根廷
要知道奥斯卡奖名称的由来，我们必须追溯到1929年，当时该奖项起初没有自己的名字。当时，美国电影界将该奖项称为：奥斯卡小雕像，金奖杯或功绩小雕像。
迄今为止，有许多关于创作的传说；但是，电影艺术与科学学院官方网站上的版本指出，强调今天所获奖项的主要责任是电影艺术与科学学院的图书管理员，玛格丽特·赫里克。
后来，在1945年，她成为执行董事，直到1971年，在她同意后的一段时间，她负责为享有盛誉的小雕像奥斯卡施洗，并说 “他看起来像他的叔叔奥斯卡”。
从那时起，学院开始以这种方式非正式地提及该奖项，直到1934年，这个名字才开始流行，当时著名专栏作家西德尼·斯科尔斯基（Sidney Skolsky）在专栏中使用它来谈论他获得的 “最佳女主角” 奖，凯瑟琳·赫本。直到1939年，学院才正式使用 “奥斯卡” 一词。
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