2022年奥斯卡颁奖典礼：在阿根廷，墨西哥，哥伦比亚和秘鲁哪里观看颁奖典礼

FOTO DE ARCHIVO. Glenn Close es entrevistada en la alfombra roja de los Oscars para la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

3月27日下周日，第 94届奥斯卡颁奖典礼将举行，该颁奖典礼将从位于美国的现在传统的杜比剧院播出洛杉矶，加利福尼亚。

应该指出的是，与每年一样，直播的官方频道是 TNT，您将在那里度过红地毯，采访电影明星，对仪式的分析以及现在著名的粉丝民意调查。

这就是为什么，如果您居住在拉丁美洲，那么这里就是您收看壮观的晚会所需要了解的一切，该晚会将向最好的电影致敬年度最佳。

该广播还主持红地毯和采访（照片：路透社/Mike Blake）

-流：Canal 306 HD

-Movistar TV：第 305 频道高清

-Claro TV：第 309 频道高清

-总播放：Canal 435

-Antina：71 号运河

-Sky：415 SD 频道和 1415 HD 频道

明年3月27日将是颁奖典礼（照片：路透社/埃里克·盖拉德）

-DirecTV：502 SD 频道和 1502 HD 频道

-Movistar TV：102 SD、595 SD、730 HD 和 870 HD 频道

-Claro TV：频道 53 SD 和 1504 HD

-Star Globalcom：C anal 21

TNT 是他们通常播出的频道（照片：EFE/EPA/MIKE Nelson/Archive）

-DirecTV：502 SD 频道和 1502 HD 频道

-简单电视：502 SD/HD 频道和 1502 HD 频道

-Dish：Canales 370 SD y 870 HD

-Sky：415 个标清频道和 1415 个高清频道

-Izzi：频道 610 SD 和 912 HD

-Megcable：410 SD 频道和 1410 HD 频道

这将是第 94 届颁奖典礼（照片：路透社的 Lewis Joly/Pool）

-Movistar TV：第 400 频道高清

-Claro TV：701 SD 和 1701 HD 频道

-Tigo：频道 41 Sd 和 283 HD

-直播电视：502个标清频道和1502个高清频道

-数字快速连接：第 35 频道高清

奖项可以通过多个平台进行调整（照片：Chris Pizzello/Pool 通过路透社）

重要的是要注意，电视不是收看奥斯卡金像奖的唯一途径，还将有各种互联网广播。尽管应该指出的是，它们是收费的。

-TNT GO：可以在秘鲁，阿根廷，墨西哥和哥伦比亚下载

-DirecTV Go：适用于阿根廷、哥伦比亚和秘鲁

-Movistar Play：仅适用于阿根廷

-Flow App：仅适用于阿根廷

-Izzi Go：仅适用于墨西哥

-Telecentro Play：面向阿根廷

该奖项是备受期待的年度盛会（照片：EFE/EPA/Mark Terrill）

要知道奥斯卡奖名称的由来，我们必须追溯到1929年，当时该奖项起初没有自己的名字。当时，美国电影界将该奖项称为：奥斯卡小雕像，金奖杯或功绩小雕像。

迄今为止，有许多关于创作的传说；但是，电影艺术与科学学院官方网站上的版本指出，强调今天所获奖项的主要责任是电影艺术与科学学院的图书管理员，玛格丽特·赫里克。

后来，在1945年，她成为执行董事，直到1971年，在她同意后的一段时间，她负责为享有盛誉的小雕像奥斯卡施洗，并说 “他看起来像他的叔叔奥斯卡”。

从那时起，学院开始以这种方式非正式地提及该奖项，直到1934年，这个名字才开始流行，当时著名专栏作家西德尼·斯科尔斯基（Sidney Skolsky）在专栏中使用它来谈论他获得的 “最佳女主角” 奖，凯瑟琳·赫本。直到1939年，学院才正式使用 “奥斯卡” 一词。

继续阅读



