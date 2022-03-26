考卡山谷的新大屠杀：一所房屋内有四人丧生

发展与和平研究所（Indepaz）最近几个小时报告了今年迄今为止在哥伦比亚发生的第26 次大屠杀。这些事件发生在 3月25日星期五凌晨，在 El Águil a市（考卡山谷）的农村地区拉玛丽亚（La Marí a）村，造成四人死亡。

第一批报告表明，受害者（三男一女）在距离市中心 20分钟路程的一所房屋内，当时他们被枪杀死。Indepaz保证，显然，遇害者中有两人将是一对夫妇，尽管他们尚未完全查明身份。

居民们注意到了多起凶杀案，因为可以从远处听到枪声，伴随着喊声。当地媒体表示，枪击持续了大约 30分钟。几分钟后，村民们走近房屋，遇到了严酷的场景。

由于担心周围环境不安全，当局无法在黎明时分赶到现场。随后，在确定责任人下落的调查取得进展之前，总检察长办公室的反恐怖主义调查组得以将尸体移走。

埃尔阿吉拉市长尤利安·丹尼尔·加列戈·加西亚（Yulian Daniel Gallego García）向 El Tiempo 发表了声明，并保证该罪行将 “与麻醉品的微量贩运问题” 有关。同样，他具体指出，被杀害的年轻人中有一人来自该群体，而其他人则来自其他地区。

“在拉玛丽亚，存在一些不安全问题，因为这是一个人口稠密的中心，不幸的是没有公共力量。我们那里没有警察局，那里没有警察，” 总统说。

根据加列戈（Gallego）的说法，最近几个月进行的安全提示表明，大多数犯罪都与毒品销售有关。

“位于Valle省北部的领土，靠近Risaraldna省，具有武装行为者的机动性，这些武装分子在该地区的不同城市发起行动”。此外，Indepaz警告说，法律之外的团体（例如 “La Cordillera” 和 “Los Flac os”）在这一领域也存在外包。

有了这个新病例，在不到两周的时间里，这个城镇将有五人被杀。

据报道，最后一次大屠杀发生在3月23日在乌斯梅镇（波哥大）。在位于孔波斯特拉附近的一栋建筑物中，有三人（两男一女）被枪杀死。

监察员办公室发布了预警（AT）010/21，其中保证当局打击非法武装行为者的行动在该国首都令人困惑。该实体表示，没有采取任何措施防止这些武装结构的影响以及对社会和领土的控制。

自国家政府与已灭绝的哥伦比亚革命武装力量签署《和平协议》以来，已有 1327名社会领袖和3月17日法庭签字人被暗杀。这项研究是在 2016年11月至2022年3月之间进行的，其数字令人不寒而栗，此前这一事件标志着该国减少暴力和许多当时只知道武器的公民重返社会的历史性里程碑。

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