“我的房子就是你的家”：西班牙家庭收容的乌克兰难民如何生活

（来自马德里，特使）埃斯皮纳尔（El Espinar）的天空上空远处的乌云密集，水滴开始傲慢地落在挡风玻璃上。埃斯特（Ester）已经在距马德里一小时路程的西班牙塞哥维亚省这个自治市的市政厅里，头发飞溅，带着温暖的笑容来到这里。

她是通过非政府组织 “和平使者” 欢迎乌克兰家庭回家的众多西班牙人之一。“我们尽我们所能。他们中有很多人在医院里，很多病人来自乌克兰，甚至还有一个被拘留的孩子我们不知道他能否活下来。对我们来说，这是很多现实，” Infobae 承认。

自@@ 俄罗斯入侵开始以来，已有超过350万人逃离乌克兰，难民在欧洲各地的小社区中寻找庇护所。根据西班牙包容、社会保障和移民部的数据，西班牙接待系统中的乌克兰难民人数为12,000人。

埃斯特与丈夫和十几岁的孩子一起为她打开了阁楼-“阁楼很大，我已经放了几张床，一个衣架和其他一些让他们舒服的东西”-给一位有 7 岁和 11 岁的母亲打开了阁楼。“我们一直把他们带进去，直到他们在另一个城镇为他们安排了房子，这是一些家庭拥有的房子，没有人再使用过。他们向他们提供电费、水费和取暖费。”

自俄罗斯入侵开始以来，已有超过350万人逃离乌克兰（照片：Franco Fafasuli）

“由于家庭的情感状况，这种经历并不全是粉红色的，这是我没想到的事情。这个 11 岁的男孩以某种方式看待世界...有一天半他还没有微笑，但是当他看到我们已经为学校准备了背包时，他笑了。我记得了，我很兴奋，因为我责骂那些不想去的女儿，这个男孩想到了上学，他又看到自己过着正常的童年和生活。这仍然是可能的。”

他停了片刻，好像他无法克制自己大叫：“那个女人带着一个像笔记本电脑一样的背包。她在那里过着像我一样的生活。”

突然间，她想起了：“我有一个 Tik Tok，我在里面张贴了我狗的搞笑视频，我们意识到她一年前一直在关注我，因为她被一段视频逗乐了。谁会说，一年后，这个在网络上关注我的家庭最终会进入我家。命运是什么样的...”。

居住在埃尔埃斯皮纳尔（El Espinar）并于2007年抵达西班牙的乌克兰人伊戈尔（Igor）的到来打断了谈话。在这个月里，他充当当地人和难民之间的翻译，每天至少花一个乌克兰家庭帮助他们做文书工作，成为该地区村庄中的关键人物。

伊戈尔（Igor）和埃斯特（Ester）带路前往圣拉斐尔（San Rafael），这是附近的一个村庄，孔奇和何塞·路易斯（JoséLuis）的住所所在地，两个人来自马德里，70岁以上，他们离开了大城市过着安静的生活，现在他们欢迎几个乌克兰人：66岁的列昂尼德和64岁的努里。

“我们彼此不了解，所以我们不争论”

列昂尼德、努里德、孔奇和何塞·路易斯（Martina Putruele）

努里平静地微笑着，她的脚上穿着带着心形的拖鞋。Conchi 也有类似的企鹅，但有一些企鹅。最近几天，他们已成为好友，并与手机翻译应用程序交谈。他们尽其所能沟通。前几天，康奇煮了努里自豪地在手机上展示的西班牙海鲜饭；另一天，轮到她用家乡的菜来取悦主人了。

洛尼德说：“我们一周半前来自哈尔科夫，” 他的妻子展示了她拍摄的一张照片，显示她居住的社区受到破坏。她补充说：“他们的轰炸非常接近。隔壁的房子在导弹的土地上有一个弹坑。我们以为我们要在房子里投下炸弹而且我们没时间离开，这就是我们离开的原因。好几天来我们没有暖气、水或电。我们生活在永久的恐惧中。”

离他们住的地方200米，一栋九层楼的建筑的所有窗户都炸毁了。他的一些邻居出去买面包，但再也没有回来：他们在导弹撞击后死亡。

他们从没想过他们必须做出离开乌克兰的决定。“这很困难但是瞬间。”

努里和列昂尼德（Martina Putruele）

这段旅程似乎是永恒的。“我们24小时乘火车去华沙。我们站着拥挤了很长时间，所以我们没有携带行李，因为他们告诉我们他不会进来。然后我们乘飞机去了西班牙，飞行了三个小时。我们终于来到了这里，在那里我们很舒服。”

伊戈尔对我们说：“她的儿子、她7个月大的怀孕的daughter妇和她的另一个小孙子已经一去不复返了。”“他们害怕离开，因为在这种情况下离开该国会带来风险。”

努里在谈话的各个阶段都崩溃了，列昂尼德来救他，但很快他也很兴奋：“我想告诉仍在那里的乌克兰兄弟，他们必须继续保持力量；我们非常担心你。”

努里哭着说：“我们只希望一切都能尽快结束，没有那么多受害者”，列昂尼德说：“俄罗斯说我们是同一个家园；现在没有回头路了：我们永远分开了。这是一场灭绝。他们杀人和杀人。”

Nuri 通过翻译应用程序（Martina Putruele）进行交流

起初，他们不知道自己将要住在哪里或在西班牙的生活会怎样，但是他们很快就知道，在Conchi和JoséLuis的帮助下，他们找到了自己想要的平静。他们已经结婚大约 50 年了。她澄清说：“还有另外7个男朋友，” 她将毛衣调整为丈夫，使其在照片中看起来不错。

Conchi和JoséLuis Suma说：“好吧，我们通过一个朋友发现他们在问是否有人可以收养，我们不再有孩子住在这里，我们说，我们可以”，看到他们的妻子开始哭泣：“我们的孩子提前告诉我们，我们依靠他们来满足我们所需要的一切。现实情况是，我们与努里和列昂尼德相处得很好。我们彼此不了解，所以我们不争论，” 他开玩笑说。

“我们希望他们能够再次见到家人，待在家里。愿战争结束，他们可以和平相处。如果发生在他们身上，是什么阻止它发生在我们身上？”

“当炸弹响起时，我告诉女儿那是暴风雨或烟花。”

Little Alisa 和 Lau 一起玩

一个女孩在牧场上玩耍。他拿起一个放气的蓝色、红色和白色的球然后把它扔到几英寸远的地方。一只回应 “Lau” 这个名字的狗用牙齿抓住它，然后把它放在脚上，这样她就可以再次扔掉它。这个女孩笑着笑了。

洛杉矶圣拉斐尔是同一市的另一个城镇。在那里，他们会见了凯特琳娜和她的女儿奥尔加，她的女 son Faig 和他们只有 3 岁的女儿 Alisa。他们于3月12日从基辅抵达西班牙。一个住在马德里的家庭给了他们避暑别墅，离开了Lau公司。与努里和列昂尼德一样，凯特琳娜解释说，离开的决定 “很快，但非常困难”。“我毫不怀疑我会去任何地方陪伴我的女儿和孙女。”

“在基辅，受害者还不多，但是废墟很多。我们不知道回来后我们的房子会是什么样子。我们不知道它是否会继续存在。”

整个家庭（Martina Putruele）

奥尔加是一名学校老师，她说这次旅行中最糟糕的部分是看到女儿受苦：“这对她的身体和情感来说都非常困难。我没胃口，我没吃东西。我注意到她发生了变化，她更加封闭，她总是更加外向，现在没有。” 她在抚摸脸颊时说。

他记得最艰难的时刻，当时 Alisa 听见爆炸声并颤抖着 “他正在逃跑。窗户坏了，她问发生了什么事。我不得不告诉他那是一场暴风雨或烟花，因为我无法向他解释炸弹的声音是什么。”

她的丈夫 Faig 是一名前军人。“我在阿塞拜疆经历了一场战争。我知道战争是什么样的，但我没想到乌克兰会发生这种情况。普京正在摧毁这个国家。它不适合我的脑海。”

“如此慷慨让我们感到非常惊讶和感动。这所房子有很大的绿色空间供女孩玩”（Martina Putruele）

他们在华沙的一个难民中心呆了三天。Faig 说：“这不是一个好地方。”“即使食物很好你也无法入睡。我们之所以决定来西班牙，是因为气候比较温和，天气不太冷，对女孩来说更好。“我们坐了飞机，事实是我们不知道会遇到什么。如此慷慨让我们感到非常惊讶和感动。这所房子有一个很大的绿色空间供女孩玩。我们简直不敢相信。”

但是很快他的面容就黯然失色了：“我认为战争将进入欧洲。这不会止于乌克兰。这就是为什么世界必须认真思考。伊戈尔翻译@@ 说：“每个人都必须意识到这个人疯了。”他们互相看着对方然后点了点头。

在房子的门槛上，四口之家摆姿势拍照。那只狗在跑。现在，他们是一群人。

Martina Putruele：照片

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