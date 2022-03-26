已有超过 900 万人转向其他 EP，但护理问题仍然存在

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

在哥伦比亚，共有13家EPS因腐败和运营资源问题而被清算，因此医疗服务用尽或无处获得药品而受到严重影响。

卫生部保险主管伊万·梅萨（IvánMesa）向W Radio保证，清算旨在改善哥伦比亚的健康状况，并使与已停止工作的WPS之一有关联的患者受益。

他还说，尽管哥伦比亚人担心，但没有人会得不到医疗保健，并让所有等待转移的人都放心。

许多人报告说，他们已被转移到EPS，而EPS在他们居住的城市中没有保险。对此，梅萨表示，移交法令将解决这个问题。

在这方面，梅萨说，目标是让人们可以选择最适合自己需求的医疗服务提供者。

他澄清说：“对管理的监督由国家卫生监督局领导，到目前为止，EPS应该得到必要的照顾，所寻求的是加强保险网络。”

Mesa表示，已经有900万用户转移到不同的EPS，并表示已有相当数量的用户。

“从该部将用户分配给其他每股收益的那一刻起，我们已经有超过900万人被重新分配到其他每股收益，并确定了清算、部分提款或自愿结算。已经有相当多的用户迁移了。”

在此次分配之后，处于清算状态的Coomeva EPS用户将能够通过输入分配给其他EPS的Consulta附属公司来知道他们被分配给了哪个EPS。反过来，接收的EPS必须传达其用户可用的医疗服务网络以及护理渠道。

卫生和社会保障部保险司司长证实：“为了方便获得医疗服务，建议缴款的成员或户主联系指定的EPS并更新其基本数据和家庭群体。”

刚刚进入清算程序的EPS Coomeva持有的债务金额接近该国诊所和医院的8.37亿比索，这些账目必须在卫生实体的清算过程中解决。

鉴于卫生监督署的决定，病人协会希望将要转移的病人大多患有严重疾病这一点考虑在内。

根据哥伦比亚医院和诊所协会（ACHC）的数据，该协会汇集了300多个IPS，截至2021年6月，Coomeva欠这些机构的债务已超过5.54亿美元。73％是逾期未付的投资组合。

根据监管局的信息，Coomeva的负债接近1.7万亿美元，也就是说，每股收益的债务水平是资产价值的1.6倍。该银行表示：“这意味着充足权益缺口为2042.3亿美元，累计亏损超过10亿比索。”

自10月以来，公会通过一封信向卫生部发出警报，呼吁采取紧急措施解决尽管多次尝试对话但仍未解决的局势。

卫生监管局几天前宣布的清算实际上已经受到了四年的特别监视，但Coomeva并未采取Supersalud的措施。

该实体表示：“Coomeva不符合财务和偿付能力条件，没有最低资本和足够的权益指标，” 因为在2021年前11个月，Coomeva录得亏损190,219亿美元。

继续阅读：