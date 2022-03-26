迈阿密和库斯科，2021年秘鲁人出行最多的城市

根据拉丁美洲领先的旅游公司德斯佩加（Despegar）的最新报告，在 2021年旅行和计划假期方面，美国一直是秘鲁人最喜欢的目的地。五个美国城市在十大国际目的地中名列前茅。

“迈阿密是一个因其众多的旅游景点而一直受到秘鲁人青睐的目的地，这使其成为与家人，情侣和朋友一起旅行的理想之选。另一方面，自从国际航班重新启用以来，已有超过17,000名秘鲁人前往奥兰多，仅在2021年，前往该目的地的兴趣就增长了70％以上，使自己成为该国第二受欢迎的城市。”Despegar在秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚的经理。

“在过去的一年中，通贝斯和皮乌拉一直是当地增长最快的目的地。这是因为许多人选择了与自然和开放空间相连的场所。至于这些活动，首选的是城市观光，马丘比丘，科尔卡峡谷，Paseo a la Huacachina和利马的阿瓜斯公园，“他补充说。

2021年访问量最大的城市是：

-国际目的地排名：

1.迈阿密

2。坎昆

3.奥兰多

4.纽约

5。劳德代尔堡

6。蓬塔卡纳

7.马德里

8。卡塔赫纳

9.墨西哥城

10。洛杉矶

-国家目的地排名：

1.利马

2。库斯科

3.皮乌拉

4.阿雷基帕

5。塔拉波托

6。伊基托斯

7.Tumbes

8。Chiclayo

9.特鲁希略

10。Pucallpa

庆祝活动和住宿

该报告报告说，人们倾向于在假日或节假日（例如复活节、学校假期、国定假日、圣诞节和年底）旅行。此外，在第二季度，人们对访问美国的城市（例如华盛顿，休斯顿或达拉斯）产生了极大的兴趣，这些城市在疫情前通常不是最受欢迎的城市。

关于停留，国内目的地的趋势为3至5天，国际旅行的趋势为南美和加勒比海海滩为5至7天；美国和欧洲为15至30天。

“我们很高兴看到人们对旅行和游览新目的地的兴趣保持不变。我们对即将发生的事情持乐观态度，我们希望越来越多的旅行者能够恢复这种迷人的习惯，” Despegar的秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚区域经理总结道。

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