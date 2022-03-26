Mhoni Visionary 抨击 Eugenio Derbez 批评玛雅火车：“味道很差”

几天前，Sélvame del T ren倡议出现在社交网络上，欧金尼奥·德贝兹（Eugenio Derbez）以及纳塔利娅·拉福尔卡德（Natalia Lafourcade）或凯特·德尔·卡斯蒂略（Kate del Castillo）等其他名人通过有关建造玛雅火车以南第5段的视频表达了他们的分歧，认为这会极大地影响了这个地方的生态系统。

有鉴于此，Mhoni Vidente 决定发表自己的观点，占星家正是在她的 YouTube 频道上无情地抨击了她德贝兹说，她的观点是没有根据的，因为他目前甚至没有居住在该国。

他开始说：“在我看来，一个不住在墨西哥的 Eugenio Derbez 的品味似乎很差，他加起来是灾难性的，这无关紧要。”

同样，“先知” 指出，现在不再是从事行动主义的时候，因为如果 P.Luche家族的主角和其他参与其中的艺术家都想拯救地球，那就已经或必须早几十年了。

Mhoni Visionary 批评了这些名人（照片：Instagram @mhoni1）

“Eugenio Derbez 在视频开始时出来了...哦，好吧，那里每个幻想的人... 穷人... 对我来说太荒谬了。我希望美国国税局在他们身后。30 年前，在他们建立旅馆并杀死丛林之前，他们本来会看到的。玛雅火车来拯救植被，” 他说。

同样，Mhoni Vidente向Eugenio Derbez和所有视听参与者建议，如果他想提供帮助，他们应该去该国人们需要支持的地方。

他说：“如果你想做点什么，可以帮助人们，去恰帕斯州、塔巴斯科州、尤卡坦州的土著社区，停下来，远离丛林中发生的事情。”

作为世界水日的一部分，Sélvame del Tren计划在社交网络上宣布。在参加该运动的公众人物群体中，一些以前曾大声疾呼支持其他事业的人脱颖而出。

名人加入了 “Sélvame del Tren” 活动（照片：屏幕截图/YouTube）

从这个意义上讲，欧金尼奥·德贝兹，奥马尔·查帕罗，安娜·克劳迪娅·塔拉孔，鲁本·阿尔巴兰，纳塔利娅·拉富尔卡德，巴巴拉·莫里和凯特·德尔·卡斯蒂略在社交网络上大声疾呼反对洛佩斯·奥夫拉多尔的大型项目。

“我们不是他的对手。我们是墨西哥人，我们希望所有人都能过上生活，” Ca fé Tacvba的歌手阿尔巴兰说。

在Eugenio Derbez出现的视听设备中，您可以看到喜剧演员完全严肃，因为他直接对着镜头说话。

他开始说：“玛雅火车正在摧毁丛林，我们的自然遗产。”

后来，纳塔利娅·拉富尔卡德补充说，该地区正在砍伐森林，阿图罗·伊斯拉斯表示，该地区是地球上最长的地下河流系统。

这些名人的主张是由于火车第 5 段的改装（照片：ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM）

“我们正在从成千上万的本地物种手中夺走他们的家园，我们正在夺走自己的家园。Hast a la Raíz的翻译说：“我们确实需要丛林，我们确实需要我们的河流，我们的cenotes，生命之水。”

此外，罗伯托·罗霍（Roberto Rojo）告诉总统，没有必要匆忙摧毁该地区的所有生物多样性。

他说：“总统，不用着急，这条路段将穿过地下河流、洞穴和灰坑，这是一个独特的生态系统，也是世界上最大的生态系统。”

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