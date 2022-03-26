墨西哥和美国签署打击非法捕鱼和保护海洋生态系统的协议

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.

保护受塑料污染和非法、未报告和无管制捕捞威胁的海洋生态系统是美国负责海洋和国际环境与科学事务的助理国务卿莫妮卡·麦地那（Monica Medina）在她访问期间审查的主题之一对墨西哥的为期三天的访问于本周五结束。

麦地那于 3 月 23 日至 25 日在墨西哥城会见了环境和自然资源部长玛丽亚·路易莎·阿尔博雷斯；联邦环境保护检察官（Prof epa）负责人布兰卡·艾丽西亚·门多萨；德尔阿瓜国家委员会（科纳瓜）赫尔曼·马丁内斯·桑托约和国家自然保护区委员会（Conanp）阿丹·佩尼亚·富恩特斯。

美国驻墨西哥大使馆解释说，这些会议除其他外，讨论了海洋保护以及保护脆弱的生态系统和濒危物种，包括 vaquita和totoaba等问题。

（照片：Twitter/ @SciDiplomacyUSA）

麦地那赞扬墨西哥将 Revillagigedo国家公园作为东部热带海洋走廊海洋保护区网络的一部分，并被走廊秘书处接受。

他还会见了海军部长何塞·拉斐尔·奥耶达以及国家水产养殖和渔业委员会（C onapesca）和国家渔业研究所（Inapesca）的领导人，与他们讨论了非法、未报告和无管制的问题渔业威胁到依赖可持续鱼类种群获取收入和粮食安全的沿海社区的生计.

这位美国官员会见了主管多边事务和人权事务的副部长玛莎·德尔加多，她与她讨论了诸如保护地球和自然保护以及在气候危机等区域和全球问题上负责任的领导等问题。

马萨特兰，锡那罗亚州，09MARZO2010。-美国否决了将于今年4月20日生效的墨西哥虾的进口。根据美国当局的说法，用于捕捞这种甲壳类动物的技术并不能保护野生海龟。此限制不适用于孵化场生产的虾。在档案图片中，塔罗拉船在四天内收集了 1200 公斤的重物。 照片：维克多·雨果·奥利瓦斯/SIINALOA/CUARTOSCURO.COM 的辩论

另一次会议上，麦地那与墨西哥航天局（AEM）主任萨尔瓦多·兰德罗斯（Salvador Landeros）讨论了美国与墨西哥的太空合作的深化和加强。

墨西哥于2021年签署了《阿耳忒弥斯协议》，与世界各国一起致力于可持续、和平和负责任的太空探索。

此外，麦地那主持了一次与在科学、技术、工程和数学领域工作的女性的圆桌讨论会，她在讨论中指出，在这些领域为女性提供更多机会对于墨西哥和美国的科学进步都很重要。