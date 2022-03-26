圣地亚哥·奥尔梅诺的莱昂体育总监表示：“他对我们来说是非常重要的球员”

上周末对圣地亚哥· 奥尔梅诺来说是一个重要时刻，因为他与圣地亚哥·奥尔梅诺团聚在为 Liga MX 打进马萨特兰之后，六个月后进球。实际上，这给了他必要的信心，让他有了更好的才能来加入双色。

在接替安德烈·卡里略（AndréCarrillo）之后，他在场上的那几分钟就反映了这一点，后者因受伤无法继续参加比赛。

Infobae 了解圣地亚哥·奥尔梅诺的球队莱昂俱乐部的感受看看他们在墨西哥演员阵容中的作品是什么样的。因此，他联系了 “Fiera” 体育经理罗德里戈·费尔南德斯（RodrigoFernández），后者提供了有关此事的详细信息。

“圣地亚哥对我们来说是一个非常重要的球员。显然，我们参加了两场比赛，而 Ariel Holan 一直在轮换球员。罗德里戈·费尔南德斯（Rodrigo Fernández）起初说，我认为不仅是圣地亚哥，而且所有球员都没有达到百分之百，但是现在我们专注于百分之百，它将有很大改善。”

然后，当被问及他如何看待圣地亚哥·奥尔梅诺与莱昂的水平时，“Fiera” 的体育总监说：“圣地亚哥，在周日的比赛中，我看到他好多了，最重要的是踩在竞争对手的领域进行身体对身体的锻炼，他做得很好，” 莱昂导演专门告诉Infobae。

反过来，莱昂的体育经理罗德里戈·费尔南德斯继续赞扬圣地亚哥·奥尔梅诺，他的进球减轻了 “Fiera” 球衣的巨大压力。“Ormeño对我们来说是一个非常技术性和重要的参与者。我认为，除了非常专业之外，他还会寻找这个机会，尽管他已经加入了美洲杯的国家队，但他将寻求在预选赛中保持更大的连续性，” 他说。

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