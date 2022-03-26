豪尔赫·蒙托亚对美洲国家组织观察员说：“如果你想观看空缺辩论，请打开电视”

人民复兴议员豪尔赫·蒙托亚大声疾呼反对来自联合国美洲国家组织（OAS）出席共和国国会 ，见证关于总统佩德罗·卡斯蒂略的空缺将于3月28日星期一下午举行。

从这个意义上讲，天体党的发言人利用他的社交网络讽刺地表达了他拒绝美洲国家组织干预他们 “不想要的” 承诺。

“我向美洲国家组织及其代表讲话，他们试图干预我们秘鲁政策的严格内部进程。如果你想观看有关即将到来的总统空缺的辩论，请打开电视并打开国会频道，否则你也可以在互联网上观看。不要要求在不想要的地方被邀请，” 蒙托亚在他的 Twitter 帐户上说。

这位国会议员再次抨击美洲国家组织，提醒他们，当他们被要求就美洲国家组织的投诉举行听证会时，他们没有进行干预。P@@ eru Libre在第二轮选举中涉嫌选举舞弊。他说：“他们已经有了被要求在场的时刻，但他们拒绝了。”

更多国会议员反对

阿德里安娜·图德拉 — Avanza Pais 的国会议员

Avanza País 女议员阿德里亚娜·图德拉（Adriana Tudela）感叹说，美洲国家组织 “适合于试图使宪法程序非法化和恐吓国家代表权的舞台”。

“令人担忧的是，美洲国家组织官员正在放任一个试图使宪法程序非法化和恐吓国家代表权的舞台。辩论和投票是公开的。他在Twitter上写道，世界各地的任何人都可以看到周一的会议。

亚历杭德罗·穆南特 — 人民复兴议会议员

人民复兴的候补发言人亚历杭德罗·穆南特评论说，美洲国家组织和美洲人权委员会（IACHR）都不应该担心国会行使 “其合法的政治控制权”。

“我们坚持宪法和国会规则。我们知道他们这样做是为了稍微使国会议员的情绪低落。这是我们拒绝的政治战略。如果他们要来，那就让他们去吧。我们并不害怕美洲国家组织。我们没做错什么，” 穆南特在北运河上说。

国会议员赞成

玛莎·莫亚诺 — 人民力量国会议员

莫亚诺指出，邀请美洲国家组织成员参加周一的全体会议是行政部门的 “权利”。但是，他指出，该机构主管的入境必须首先得到国会议长玛丽亚·德尔·卡门·阿尔瓦（Maríadel Carmen Alva）的批准。

“这是行政部门拥有的权利，并且正在要求议会为其提供便利。这是必须由国会议长做出的决定。我知道你必须与发言人会面才能做出决定，“立法者告诉媒体。

迭戈·巴赞 — Avanza Pais 的国会议员

巴赞欢迎在辩论和投票总统空缺期间，一组美洲国家组织观察员监督国会职能。

“有人认为，我同意美洲国家组织的观察员去了，我们必须明白，这已经发生了，总统要求这样做也是他的合法权利。我希望美洲国家组织的观察员能够真正完成他们的工作，” 他告诉埃克西托萨。

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