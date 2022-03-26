乔·拜登在波兰探望乌克兰难民后称弗拉基米尔·普京为屠夫

U.S. President Joe Biden holds a child as he visits Ukrainian refugees at the PGE National Stadium, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

美国总统拜登在华沙与乌克兰难民会晤时称俄罗斯总统弗拉基米尔·普京为 “屠夫”。

在与难民交谈后被问及他对普京的看法时，拜登回答说：“他是个屠夫。”

总统在保证保卫波兰和其他北约成员国的承诺是 “神圣的” 以及欧洲的稳定对美国 “至关重要” 之后，开始访问难民。

在华沙的一次会议上，波兰总统安德烈·杜达告诉拜登，波兰人有 “极大的受到威胁的感觉”；担心俄罗斯入侵乌克兰后可能会进攻其领土。

拜登与乌克兰难民（路透社/伊芙琳·霍克斯坦）

拜登回应说，他认为他对北约条约第5条的承诺是 “神圣的”，这将迫使美国在俄罗斯袭击波兰或该联盟的另一个成员国时进行干预。

“我们认为第5条是一项神圣的义务。这是一项神圣的义务。你可以指望这一点。他们的自由是我们的，” 拜登告诉杜达。

美国人认为，北约必须保持 “绝对、完全和完全的团结，其观点不分离”，并且 “一致行动”。

他说，这是自一个月前俄罗斯入侵乌克兰以来实现的，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京未能实现他将北约东侧与西方 “分开” 的目标。

拜登强调：“欧洲的稳定对美国至关重要。”

拜登在访问波兰的乌克兰难民时与一名妇女进行了交谈（路透社/伊芙琳·霍克斯坦）

他补充说，团结美国及其欧洲盟国的最重要的事情是 “自由”，包括 “新闻自由，确保人们有投票权”。

总统在乌克兰的一家旅馆会见了乌克兰外交和国防部长德米特罗·库莱巴和奥列克西·雷兹尼科夫后，会见了杜达华沙；以及美国国务卿和国防部长安东尼·布林肯和劳埃德·奥斯汀。

据白宫称，这次会议标志着拜登自俄罗斯入侵开始以来首次与乌克兰领导人会晤，并讨论了 “未来帮助乌克兰保卫领土的努力”。

会后，乌克兰国防部长对美国援助乌克兰的未来表示 “谨慎乐观”，并在拜登告诉他的推文中说：“乌克兰启发了整个世界。”

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