INJUVE 骑行：这些是你可以在自行车上参观的博物馆

青年研究所（IN JUVE CDMX）组织的自行车之旅将允许参与者参观墨西哥城的博物馆。

作为第一轮活动INJUVE Primaverando 的一部分，与会者将能够更多地了解该国首都的热门文化场所。这次旅行将持续两个小时，集合点将是位于墨西哥-塔库巴路的INJUVE，市长办公室235，Un Hogar Para Nosos，米格尔·伊达尔戈，11330 CDMX。

自行车骑行将于2022年 3月26日下周六 16:00 开始，前几天，INJUVE开放了自行车贷款登记，但是，达到了极限并关闭了，因此，如果你去，你必须带上你的极限。

建议之一是有自行车旅行的经验（照片：Wikipedia/Commons）

参加INJUVE春季骑行的建议是体验骑自行车旅行，穿舒适的衣服，事先吃饭，使用防晒霜或眼镜保护自己免受阳光照射，并带上保湿饮料。你可以和你的家人、朋友或伴侣一起去。

自行车之旅的路线是什么？

* 第一届 INJUVE Primaverreando 拍摄的景点和博物馆是：

*它将于 16:00 左右在青年学院开始。

* 随后是位于墨西哥-塔库巴路的宇宙灯塔，特拉斯帕纳，米格尔·伊达尔戈，邮政编码 11 370 墨西哥城。

* 从那里，春季拍摄将前往位于墨西哥大道的圣卡洛斯国家博物馆-Tenochtitlán 50、Tabacalera、Cuauhtémoc，邮政编码 06 030。

* 然后他们将前往维森特·罗霍壁画，位于伊达尔戈大道 85 号的卡卢兹博物馆，CDMX 历史中心，格雷罗，库奥特莫克，邮政编码 06 300

* 下一个项目将是位于 Calle Peral villo 55、Peralvillo、莫雷洛斯、库奥特莫克、CP 06200 的何塞·玛丽亚·贝拉斯科画廊。

* 然后球场将前往位于库奥特莫克特拉特洛尔科里卡多·弗洛雷斯·马贡大道的圣地亚哥-特拉特洛尔科花园，CP 06 900。

* 下一个地方将是普尔克博物馆和普尔奎里亚斯，位于库奥特莫克格雷罗历史中心伊达尔戈大道107-109号，邮政编码06300。

春季巡演将持续2小时，距离约12公里 （照片：MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM）

*稍后他们将到达圣费尔南多花园，其位置在CDMX的历史中心，科洛尼亚·格雷罗，库奥特莫克，CP 06300。

* 然后前往 C asa de los Mascarones，它位于库奥特莫克市长办公室 CP 06 400 Colonia Santa María la Ribera 的 Avenida Ribera de San Cosme 71。

* 该路线将在 2 号线 Azul（Taxqueña-Cuatro Caminos）的普通地铁结束。

*这条路线将持续约 12公里，参加者不会进入博物馆只会经过外面，尽管在某些地方会有活动停靠站，但主要目的是骑自行车并了解名胜古迹。

那些想进一步了解春季拍摄的人可以在 Facebook 上观看 INJUVE 社交网络：https://www.facebook.com/INJUVECDMXoficial；或 Twitter：https://twitter.com/InjuveCDMX/status/1507126109783085063/photo/2，或拨打电话 55 53 41 74 88，其开放时间为周一至周五上午 10:00 至晚上 8:00。

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