乌克兰的Infobae：对哈尔科夫市长伊戈尔·捷列约夫的秘密独家专访：“俄罗斯人已经袭击了该市的100个平民目标，这是一次种族灭绝的企图”

面试的预约是不准确的：“在这样一个小时左右你必须在这样的地方附近。”没有也不可能有太多信息：哈尔科夫市长伊戈尔·特雷约夫（Igor Terejov）今天是该市最重要的军事目标之一。到目前为止，在入侵中，俄罗斯军队已经劫持了 14 名市长为人质，试图确保每个城市的投降和占领。但是哈尔科夫已经多次宣布了这一点：他们不会放弃。

俄罗斯军队不听这个信息：越来越多的坦克在城市周围积聚并发射了更多的导弹。他的想法似乎是控制哈尔科夫，使其成为其余入侵的根本基础。就规模和重要性而言，它是乌克兰第二大城市，也是其破坏程度的第二大城市。根据官方数据，超过1100座建筑物遭到袭击，其中900多座是住宅。

捷列霍夫没想到这个管理层。十年来，他是根纳季·克恩斯市长的得力助手，但不是做出决定的人。克恩斯死于 COVID 后，他于 2021 年 11 月由人民选举产生。

但是，他的生活在二月份发生了变化，而不是之前。在入侵的第一周，数百起爆炸事件落在市中心，甚至自己的办公室也遭到袭击。如今，这座城市的总行政部门是一座破裂的建筑物，不再是玻璃窗或门框。一面乌克兰国旗悬挂在前面，但不再飘扬，因为其中一次撞击使它好像卡在窗户里一样受伤。

他@@ 将在采访中说：“这是对乌克兰人民进行种族灭绝的企图，” 他将在一个我们无法提及的地下说，无论如何，这个地方是进行这次演讲的临时避难所，在我们与他分离之前，必须保密。

-今天哈尔科夫的情况怎么样？

-情况非常困难，每天都有很多爆炸事件。在这种情况下，人们很难生活，许多人已经离开了这座城市。

-有多少人离开了城镇？

-三分之一，大约50万人。

-你有关于哈尔科夫有多少人死亡的信息吗？

我有数字，但提供这些信息不好，所以我无法回答。我可以说，在过去两天里，发生了许多非常激烈的爆炸事件，其中一起发生在人道主义援助中心，前往那里接受帮助的人遭到袭击。

-你能保证普京瞄准的是平民还是只瞄准军事目标？

-他们专门针对平民，而不仅仅是军队。俄罗斯军队犯下了许多战争罪行，将近100个平民目标遭到袭击，许多住宅楼被毁。

-哈尔科夫人民如何抵制他们正在经历的一切？

-了解这是一场真正的战争，是对乌克兰的战争，对哈尔科夫的战争。这是对哈尔科夫人民的种族灭绝，是对平民的种族灭绝，我们正在为自由、我们的家庭、我们的孩子的独立而奋起，我们将捍卫我们的领土。

（信息图：马塞洛·雷加拉多）

-你准备好不惜一切代价抵抗了吗？

-当然。

-俄国人现在到底在哪里？

-最好问问乌克兰士兵，我无法谈论。

-你如何想象你的城市的未来？

-我们赢了之后我们得重建它重建他们的桥梁、房屋、基础设施、文化中心和公园。

-你自2021年11月起担任市长。你能告诉我这座城市的人们当时对俄罗斯的感受以及他们现在的感受吗？

-我们城市的人会说俄语。战前我们与俄罗斯的关系很正常。必须理解，哈尔科夫几乎每个人在俄罗斯都有朋友或家人。但是我们知道，从现在起，与他们以及与俄罗斯联邦的关系将永远不会一样。我们团结一致反对俄罗斯的侵略。

-那些还想说俄语的公民会怎样？

-90％的居民会说俄语，我们从来没有施加压力不这样做，我们也没有遇到任何问题。他们受到歧视的所有这些故事都是错误的。

-城市里还有很多俄罗斯破坏分子吗？

我没有电话号码，但仍有许多俄罗斯破坏分子团体在活动，我们的警察正在努力遏制所有人。

-这次采访是在一个秘密的地方，我们不会说它去了哪里。你必须不断移动。面对永久的死亡威胁生活会怎样？

市长和哈尔科夫居民之间没有区别。我们都是一样的，我们一起战斗。我们都很害怕，但我们还在战斗。

-哈尔科夫有安全的地方吗？

-不，但是我们有很多避难所，包括地铁，我们可以在那里保护自己。

-你有想传达给全世界的信息吗？

“是的，我想说的是，必须尽快停止这场战争，我们必须收回我们的领土。我还想谈谈我们的英雄，首先是军队，领土防御，志愿者，英勇地与俄罗斯军队作战的公民。

-许多人说哈尔科夫可能是下一个马里乌波尔，可能会发生类似的袭击。你觉得这个怎么样？

-不可能知道俄罗斯人打算做什么，我们无法说会发生什么。我们可以说，今天我们受到永久的轰炸，并受到永久性的破坏。

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