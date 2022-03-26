在哥伦比亚，每天约有30万剂针对covid-19的疫苗被使用

Una enfermera pone una vacuna del fabricante Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 durante una jornada de vacunación para personal médico, en la Plaza de los Artesanos, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega/Archivo

3月26日（星期六），卫生和社会保障部报告说，在过去三周内在全国范围内使用的疫苗数量减少之后，每天再次使用约30万剂针对covid-19的疫苗。

公共卫生和服务提供部副部长赫尔曼·埃斯科巴·莫拉莱斯（GermánEscobar Morales）在开发第125号统一指挥所时强调，这些结果是在对国家免疫计划进行调整之后得出的。

同样，这位官员表示，关闭第二剂或完成时间表仍有很大的差距。出于这个原因，他呼吁各市卫生秘书处开始实施战略，以便与minSalud一起增加接受针对covid-19的生物药物的人数。

公共卫生和服务部副部长补充说：“呼吁卫生部长继续努力，他们指望卫生和社会保障部对落后的城市的疫苗接种进行差别审查，以实施校外战略。”配送。

哥伦比亚已经使用了超过一千万剂第三剂

在赫尔曼·埃斯科巴·莫拉莱斯（GermánEscobar Morales）发表了这份关于哥伦比亚疫苗接种的资产负债表的PMU期间，他还保证该国已经使用了超过一千万剂加强剂量。

根据国家疫苗接种计划的情况，卫生部官员补充说，从流行病学角度来看，出现了积极的趋势，医院的占用率不高。

将口罩留在开放空间并未产生不利影响

这位副部长解释说，该国目前的传染率处于较低水平，无论是在社区层面还是在三个复杂程度的住院治疗。

埃斯科巴说：“本着这种精神，正如我们最近几周所看到的那样，全国每天的病例低于400例，最重要的是，在某些日子里，我们的每日死亡人数一直低于20 例。”

对于副部长来说，这对该国来说是个重要消息，“因为事实证明，诸如在开放场所（在接种疫苗超过70％且有完整计划的城市）不使用口罩之类的措施并未对社区传播产生负面影响，这是一项决定基于科学证据”，他说。

另一方面，在达到40％的Omicron峰值之后，阳性仍低于5％。这位官员说：“但是，我们必须继续在封闭空间内采取措施，并保持所有流行病学监测。”

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