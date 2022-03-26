在波哥大的 Unir 附近，他们在某些街区有警报器来提醒盗窃

三年后，位于恩加蒂维亚镇的Unir I和Unir II社区的社区决定在某些街区安装警报器，以提醒邻居和当局注意该地区正在犯下的犯罪行为。如今，该设备的噪音每天最多可以重复四次。

在与报纸《El Tiempo》的对话中，埃德蒙多·洛佩斯（EdmundoLópez）是该地区的居民，该地区位于72F至77街之间，位于Jaboque湿地和波哥大河之间，他指出，“这种声音证明了我们生活在恐惧中，证明了不安全感占据了整个社区以及我们需要当局干预的信号”。

该社区及周边地区（格兰纳达，格拉纳达别墅，拉佩拉等）的居民谴责说，没有一天犯罪不会让他们一个人呆着，警察的存在也不够。

即使在去年12月，当局也直接目睹了不安全局势，当时正在对该地区进行控制和安全巡逻的一群穿制服的警察人员被枪杀到该地区。

根据 安全部的数据， 在Villas de Alcalá（Unir的两个地区是其中的一部分）管辖范围内，该地区的犯罪率正在减少。从2020年到2021年，盗窃人员（-2.54％）、手机（-27.1％）、汽车（-81.2％）、自行车（-16.6％）和住宅（-35.7％）的盗窃有所下降。

在特区在当地举行的上一次安全委员会期间，有些帮派已被解散，但是，有很多人没有举报，因此很难在街头看到进展情况。

恩加蒂瓦（Engativá）当地市长办公室 表示，它正在采取行动解决这些投诉，“与Engativá警察，安全秘书处和国民军一起，一直在执行信标计划，混合巡逻，沿运河边缘骑自行车。Carabineros的警察正在设法沿着波哥大河以及与格兰纳达和乌尼尔接壤的购物中心进行巡逻”。

就社区领袖玛丽亚·马丁内斯（MaríaMar tínez）而言，社区的问题起源于两个因素：位置和当局的支持很少。他强调说：“在构思这个项目时，它的目的是吸引工人和投资，如今，它是一组房屋，一个地区本不应该存在的数十家企业经营住宅。”

Unir 和 Unir II 社区建于 1993 年，26 年后部分合法化。如今，由于缺乏道路和基本服务，以及有人利用垃圾捡拾者的门面进行犯罪，情况变得更加严峻。

继续阅读：