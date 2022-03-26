心脏病发作是 covid-19 之上的主要死亡原因

根据DAN E的说法，根据其关于哥伦比亚出生和死亡的最新报告，心脏病发作是2021年第四季度以及2022年迄今为止的主要死亡原因。因此，在过去两年中，克服了covid 19作为主要死亡原因。

因此，在2022年迄今为止的十大男性死亡原因中，缺血性心脏病排名第一，占死亡人数的17.7％。其次是某些传染病和寄生虫病，在此类别中，确诊和疑似covid-19导致的死亡被分类，占17.1％。排在第三位的是袭击，尤其是凶杀案占6.0％，与 2021年同期相比增加了16.5％。

就女性而言，到 2022年为止，有14,293人死亡，其中18.1％死于缺血性心脏病，其次是某些传染病和寄生虫病，达到16.2％。

关于传染病和寄生虫病，该报告强调，在2020年 3月16日至2022年3月6日期间，共报告了 138,511例确诊死于covid-19，12,820例疑似covid- 19死亡，20,457例死于肺炎和流感。

他认为，在哥伦比亚大流行持续的所有几个月中，2021年6月是记录的死于covid 19的最高死亡人数的月份，共有17,186例病例。

该报告还提供了出生数字，因此可以确认，在2021年第四季度，共登记了154,788例新生儿，与2020年同期相比下降了3.3％（减少了5,335例病例）。其中，51.4％是男孩，48.6％是女孩。

从母亲年龄的角度来看，2021年第四季度报告的分娩中有53.1％发生在20至29岁之间的女性群体，26.3％集中在30至39岁的母亲中。

15至19岁母亲群体的分娩人数从2020年第四季度的27,807人增加到2021年同期的26,701人，下降了4.0％。

与2021年第四季度相比，与2020年第四季度相比，全国14岁以下母亲的分娩数量也增加了15.5％。

将2022年（1月）与2021年同期相比，报告的出生人数为46,942人（男性为51.1％，女性为48.9％），其中20至24岁和25至29岁年龄组的女性所占比例较高；但是，20-24岁年龄组的比例略有下降，从202年的29.2％降至27.5％在2022年，相当于4.5％的变化。

到2022年，到目前为止，10至14岁母亲的分娩数量增加了20.1％。

今年到目前为止，我们着重指出，与2021年同期相比，婚姻状况 “未婚” 和 “与伴侣生活不到两年” 的母亲的分娩有所减少，减少了2.8％。

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