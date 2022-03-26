向哥伦比亚革命武装力量持不同政见者出售武器和总统安全信息的一群士兵倒下

周一早上，总检察长办公室宣布，它起诉了哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的六名涉嫌为奥利弗·西尼斯特拉结构服务的犯罪网络成员。

被捕者中有五名隶属于纳里尼奥图马科市特种部队营的职业士兵。穿制服的人参与了 “盗窃弹药、手榴弹、武器、制服和其他物品，这些物品被卖给了犯罪组织的领导人”。

涉案人员包括：爱德华·劳尔·卡贝萨斯·安古洛，别名 “黑胡子”，据称是奥利弗·西尼斯特拉的成员，他将负责接收穿制服的男子武器和军需官物资职业士兵路易斯·卡洛斯·埃雷拉·迪亚斯，Macgyver Otálora Trujillo，Yeison亚历山大·凯塞多·拉辛斯、约翰·弗雷迪·兰达祖里·奎诺内斯和 Jaider Huberto Taborda Betín。

测试材料表明，他们还提供了关于行动、部队和军用飞机的调动情况。同样，很明显，他们在总统伊万·杜克和其他官员访问图马科期间提供了提供安全保障的团体分布情况的数据。

根据检察官的报告，运往Oliver Sinisterra阵线的一些手榴弹和弹药被用来在图马科农村地区实施犯罪行为。2021年8月3日，八人被谋杀；以及2021年8月18日在布里萨斯德马塔耶村发生的对国家警察 J ungla连的袭击，将是这一行动的一些例子。在最后一次袭击中，14名士兵受伤。

调查显示，安全部队成员在 2020年至20 22年2月期间犯下了罪行，显然是通过汇款来换取投入。同样，根据某些领导人的命令，例如 “何塞” 和 “别名” 穆尔加（Murga），被告将不得不暗杀正在进行其行动的 “Los Contadores” 和其他非法武装团体的成员。

打击犯罪组织特别局的一名检察官指控这五名士兵和一名个人犯下严重罪行、贿赂、泄露秘密、严重盗窃；以及制造、贩运、携带武器、弹药等罪行，他们必须一致承担责任。武装部队专用。

接受调查的人不接受指控, 根据帕斯托 (纳里尼奥) 保障监督法官的命令, 他们必须遵守监狱中心的拘留保证措施.

应该记得，据称负责索取和支付官方武器的别名 “何塞” 最近在埃斯梅拉达斯省（厄瓜多尔）被捕。通过国际刑警组织驻哥伦比亚办事处，向他发出蓝色通知，要求他返回该国。

哥伦比亚当局再次打击了海湾氏族，此前该犯罪结构的第二指挥官卡洛斯·安东尼奥·莫雷诺·特伯奎亚（Carlos Antonio Moreno Tuberquía）被引渡。

该男子是戴罗· 安东尼奥·乌苏加·戴维（Dairo Antonio Úsuga David）的继任者，我们回想一下，他于去年10月被公共部队逮捕。按照这些思路，应美国纽约和迈阿密法院的要求，于3月25日星期五上午，在空军军事运输司令部（CATAM），开始转移 “尼古拉斯”。

这一程序是在最高法院民事庭驳回Moreno Tuberquía的辩护方为阻止将他引渡到美国领土而提出的监护的同一天开始的.应该指出的是，这一进程是由哥伦比亚同一位总统伊万·杜克（IvánDuque）推动的。

继续阅读：