秘鲁的目标？在季后赛对阵乌拉圭的比赛的电视直播中没有看到的两个视频

秘鲁 vs 乌拉圭：这场有争议的比赛是卡塔尔2022年预选赛中白色和红色的无人认领的进球，而拥有广播权的广播频道AméricaTV提供的图像与电视上看到的图像不同。

秘鲁后卫米格尔·特劳科（Miguel Trauco）的中锋成为乌拉圭进球的一杆，查鲁阿门将塞尔吉奥·罗切特在蒙得维的亚的森特纳里奥体育场举行的比赛结束时分为两个半场。

在第一刻，Charrúa守门员塞尔吉奥·罗切特（Sergio Rochet）停止了射门，但是当他在球场上安顿下来时，跳跃冲动后的后坐力惯性取代了他。然后，他向后退几步以保持对球的控制权，同时伸展双臂以防止球越过球门线。

在打折的几分钟内，他立即将此举作为秘鲁的进球和对阵乌拉圭的平局。但是，巴西裁判安德森·达龙科没有承认双色的进球。

秘鲁国家队的球员呼吁验证秘鲁的进球，但未能通过审查 VAR 中的比赛来准确确定球是否完全进入了球门。

裁判安德森·达龙科的拒绝引发了秘鲁替代银行的反应，而比赛并没有停止界定局势。这一有争议的举动在国际上升级。

另一方面，Conmebol在数小时后发布了VAR的视频和音频，该视频和音频指的是该剧本，其中未对动作进行分析，并确定这不是目标。

关于该剧的讨论仍在继续，AméricaTV展示了自己的两个视频片段，与在国际频道上看到的不同。第一个是在球场一级，角度在乌拉圭弧线后面，另一个是摄像机的焦点与电视信号相对。尽管Conmebol VAR发布了什么，但新的视听内容仍然引起人们的怀疑。

来自弧线后面的有争议的戏剧

秘鲁国家队以1比0输给乌拉圭，在2022年卡塔尔预选赛积分榜上排名第五。双色将在下周二29日面对巴拉圭，这是国家体育场的最后一场比赛。

有争议的举动从相反的角度

南美季后赛的最后日期

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