墨西哥的 Foo Fighters：这是泰勒·霍金斯去世前几天的传奇演讲

3 月 25 日上周五晚上,Foo Fighter s 的鼓手泰勒·霍金斯的逝世让所有人都感到惊讶,他被发现死气沉沉在波哥大的旅馆房间里。

该小组在哥伦比亚参加埃斯特雷奥野餐节的演讲。乐队发表声明宣布了这次活动,乐队对此表示遗憾,并向鼓手的家人表示慰问和声援。

“Foo Fighters 家族对我们心爱的泰勒·霍金斯的悲惨和不合时宜的损失感到震惊。他们的音乐精神和富有感染力的笑声将永远伴随着我们所有人,” 他们在乐队的账户上写道。

但是,对于许多人来说,幸运的是,墨西哥能够与鼓手一起庆祝最后一场演出,因为3月16日,他们在 Foro Sol 的墨西哥公众面前演出。

Foo Fighters 发布(照片:屏幕截图)

由于 COVID-19 疫情,乐队不得不推迟在 2021 年 11 月的演出。随着感染人数的下降和绿灯的持续,该组织得以在墨西哥城向 58,000多人毫无问题地展示自己。

音乐会以他们的著名歌曲《Times Lik e These》开始,他们不停地继续演奏了乐队的两部经典作品《伪装者》和《学习飞行》。

在 Pretender 的歌曲中途,乐队的歌手戴夫·格罗尔告诉用英语聚集的观众 “这将是一个漫长的夜晚”,人们疯狂地喊着。

歌手问:“你想让它成为一个漫长的夜晚吗?”,他曾多次向疯狂的公众重复这个问题,他大声疾呼。

学会飞行之后,他们继续演奏了《没有我的儿子》,伴随着格罗尔的精彩独奏,霍金斯在鼓上的陪同下,霍金斯出现在屏幕上,全力以赴。

(照片:@foofighters /Liliana OCESA 路)

在没有我的儿子之后,人们第一次借此机会大喊 “Olé、olé、olé、Foo、the Foo”。乐队继续演出 The Sky is the Neighbor y,其次是 M in e mine,格罗尔在演出中要求参与者大喊大叫。

然后他说已经很长时间了,他们会尽可能多地播放歌曲。“你想要一小时的演出吗?你想要一个小时吗?”,他们都否认了。“你想要一个半小时吗?”,人们又否认了。“你想要两个小时吗?”,” 两个半小时?”,“他们希望我们不停地播放所有可以播放的歌曲”,他们都肯定。

这位歌手说:“这将是一个漫长的夜晚。”

因此,他们在没有停顿或错误退出的情况下继续前进,没有停在这些日子,W al k,Sh ame shame and B reakou t。直到音乐会中途,霍金斯为英国乐队 Queen 的 SomeDome to L ov e 的表演大放异彩。

他放弃了自己在鼓上的位置,取代了涅 rv 乐队的鼓手格罗尔,与观众一致地走到最前面大喊 Freddy Mercurie 的神话般的 “Eo”。以同样的方式,他用歌手的名字交换了它。“当我这样做的时候他讨厌它,对不起。好的,我不后悔,” 霍金斯开玩笑说。

他们以同样的方式演奏了 Bee Gees的歌曲,尽管毫无疑问,这首歌将留在每个人的记忆和心中,这是霍金斯的诠释。

他们继续播放歌曲 Al l My Life、Run、Wheels、Love Dies Young、This is a Call、Best of You、Aurora、Monkey Wrench,最后以他们最受欢迎的歌曲之一:Everlong 结束。最后,格罗尔和整个乐队一起说了再见,亲吻并向公众表示感谢。

鼓手在50岁时去世,尽管当局尚未澄清原因。尽管霍金斯在 2001 年服药过量,这使他陷入了昏迷。

