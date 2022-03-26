FEP的电子音乐：这就是大多数 “流浪者” 聚会继续进行的方式

如今，立体声野餐节（FEP）将在波哥大的Briceño 18高尔夫球场举行。直到3月27日，哥伦比亚首都的国内外居民都将享受 “不同世界” 的复出，60多位艺术家将在不同的舞台上展现他们的才华。

但是，其中有一个空间引起了所有与会者的注意，闭门造车的圆顶将灯光闪烁到外面，最重要的是强大的电子节拍，甚至吸引了该类型中最缺乏经验的人。

自2019年以来，这些声音赢得了FEP舞台的冠军，其中包括正义，披露或冥界等传奇而令人难忘的艺术家的演讲。今年它将主持 Dj Harvey、Martin Garrix、Ela Minus、胡利奥·维多利亚·恩桑布尔等。

“穹顶是第五阶段，也是其他阶段中最特别的一个，因为它的基础架构和内容都是。这是一个电子派对，从下午2点到凌晨5点都不会停止，因此对于大多数参与者来说，他们可以在那里停留长达十二个小时的聚会。有些人不会在穹顶之外参加音乐节，” FEP 大坝负责人米格尔·桑塔科洛玛说。

Estéreo Picnic 的电子音乐巨蛋。Infobae。

同样，他说：“这种体验旨在模仿世界各地其他节日中存在的那些空间，例如科切拉，格拉斯顿伯里，那些连续聚会的空间是因为我们知道有些流浪者不想停止跳舞，这就是 Budwiser Dome 的用途。”

事实是，自音乐节成立以来，电子音乐就在音乐节中发挥了主导作用，这证明了该类型中最重要的艺术家之一将在本周六演出；是加拿大音乐家驯鹿或丹尼尔·维克多·斯奈思（他的真名）制作了声音节目，打击乐器是主角。

“最重要的是，我喜欢旋律。我不会制作超级钝或抽象的音乐，也不会听不到。即便如此，我最喜欢的流行音乐还是带有颠覆性东西的流行音乐。我尝试了同样的事情：听起来很熟悉的东西，但是突然之间出现了意想不到的变化，使您感觉到事物，” 在接受El Mundo采访时，“离不开你” 一书的作者解释说。

与将于本周六演出的驯鹿一起，尼娜·克拉维兹（Nina Kraviz）也将在周日的舞台上脱颖而出，这位俄罗斯DJ已成为国际舞台上最重要的电子音乐代表之一。他的特点是在会话中展示 techno 声音，但众所周知，他喜欢尝试 tr 和该类型最经典的表现形式。

您可能会感兴趣：FEP 2022已经到来：这是活动的正式时间表

还将有电子冲突的传说《黑客》。米歇尔·阿马托（Michel Amato）是他们的真名，他们与Carolina Hervé（基丁小姐）一起，在电子音乐史上留下了遗产，其中包括欧洲舞台上的国歌，例如 “1982” 或 “弗兰克·辛纳屈”。

正如 FEP 所描述的那样，他的音乐受到杜兰·杜兰（Duran Duran）和杰夫·米尔斯（Jeff Mills）等艺术家的影响，他们凭借 “超自然的技术，将他完全包裹在电子产品中”。

“电子音乐总是追求前卫，但也追求聚会，电子表演的主要特征是他们是参加聚会的人，他们非常有活力，从这个意义上说，搜索此类内容的渴望是试图寻找有聚会的个人资料，因此这将是来自的座右铭现在开始了”，他总结说：“圣科洛玛。

这些是本周末将获得Domo的艺术家：

野餐立体声 2022

继续阅读：