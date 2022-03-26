COVID-19：秘鲁在过去 24 小时内记录了 335 例新病例和 10 例死亡

FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

冠状病毒继续袭击。秘鲁继续增加阳性病例的数量，这可以从卫生部发布的最新报告中看出，直到2022年3月24日下午22点，该报告证实有403名新感染者该国的 COVID-19。

提到的数字仅对应于上周四，同一天的死亡人数总共为10人。

根据 Minsa 和 COVID-19 情境室发表的声明，进行的丢弃测试有所增加，而阳性病例也有所增加这个国家。这是从疫情开始到2022年3月24日收集的信息。

-人们抽样了 2800 万 459,124

-负面结果 2400 万 914,786

-确诊病例 300 万 544,338 例

这是秘鲁 #COVID19 的情况，直到 3 月 24 日 22:00。

关于上周三确诊的病例，可获得以下信息：

-人们抽样了 59 896

-确诊病例 335

住院并康复

明萨证实，秘鲁正处于第三波浪潮中，这是由于该国最近几周的感染人数众多。就住院患者而言，发现共有1393名患者因 COVID-19 而住院。

对于健康状况危重的患者，这个数字总共为509。这些在重症监护室（ICU）中，有机械通气。

此外，在官方卫生实体发布的报告中，证实迄今已有300万576,470人克服了这种疾病，并且在医疗机构出院或完成了一段时间的居家隔离。

另一个需要考虑的数字是上周四出院的人数，共有121人。

COVID-19 导致的死亡

迄今为止，该国的死亡人数总数为212,050人，尽管死亡人数众多，但据估计，第三波浪潮不会造成大规模死亡，只会继续存在传染病；但是，为了避免传染，我们绝不能放松警惕，继续采取健康措施。

秘鲁 COVID-19 疫苗接种的最新情况

根据卫生部的数据，截至2022年3月25日下午17时59分，共使用了66′436′481剂针对 COVID-19 的剂量。

这是秘鲁在 3 月 25 日下午 5 点 59 分之前接种 #COVID19 疫苗的情况。





但是，12′089′500使用加强剂量免疫，这导致弱势人群的加强剂量增加了69.40％。

这些数字表明，43.3％的普通人口接种了加强剂量的疫苗。

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