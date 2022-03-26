AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期六 26 三月 2022
奇諾

COVID-19：秘鲁在过去 24 小时内记录了 335 例新病例和 10 例死亡

尽管秘鲁已经使用了超过6600万剂抗冠状病毒，但仍处于第三波浪潮。

Newsroom Infobae

26 三月 2022
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce
FOTO DE ARCHIVO. La gente camina en una calle llena de gente mientras los nuevos casos de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), impulsada por la variante Omicron, están aumentando, en Lima, Perú el 12 de enero de 2022. Foto tomada el 12 de enero de 2022. REUTERS/Angela Ponce

冠状病毒继续袭击。秘鲁继续增加阳性病例的数量，这可以从卫生部发布的最新报告中看出，直到2022年3月24日下午22点，该报告证实有403名新感染者该国的 COVID-19。

提到的数字仅对应于上周四，同一天的死亡人数总共为10人。

根据 Minsa 和 COVID-19 情境室发表的声明，进行的丢弃测试有所增加，而阳性病例也有所增加这个国家。这是从疫情开始到2022年3月24日收集的信息。

-人们抽样了 2800 万 459,124

-负面结果 2400 万 914,786

-确诊病例 300 万 544,338 例

这是秘鲁 #COVID19 的情况，直到 3 月 24 日 22:00。
这是秘鲁 #COVID19 的情况，直到 3 月 24 日 22:00。

关于上周三确诊的病例，可获得以下信息：

-人们抽样了 59 896

-确诊病例 335

住院并康复

明萨证实，秘鲁正处于第三波浪潮中，这是由于该国最近几周的感染人数众多。就住院患者而言，发现共有1393名患者因 COVID-19 而住院

对于健康状况危重的患者，这个数字总共为509。这些在重症监护室（ICU）中，有机械通气。

此外，在官方卫生实体发布的报告中，证实迄今已有300万576,470人克服了这种疾病，并且在医疗机构出院或完成了一段时间的居家隔离。

另一个需要考虑的数字是上周四出院的人数，共有121人。

COVID-19 导致的死亡

迄今为止，该国的死亡人数总数为212,050人，尽管死亡人数众多，但据估计，第三波浪潮不会造成大规模死亡，只会继续存在传染病；但是，为了避免传染，我们绝不能放松警惕，继续采取健康措施。

秘鲁 COVID-19 疫苗接种的最新情况

根据卫生部的数据，截至2022年3月25日下午17时59分，共使用了66′436′481剂针对 COVID-19 的剂量。

这是秘鲁在 3 月 25 日下午 5 点 59 分之前接种 #COVID19 疫苗的情况。
这是秘鲁在 3 月 25 日下午 5 点 59 分之前接种 #COVID19 疫苗的情况。


但是，12′089′500使用加强剂量免疫，这导致弱势人群的加强剂量增加了69.40％。

这些数字表明，43.3％的普通人口接种了加强剂量的疫苗。

继续阅读

尽管美洲人权委员会担心，Avanza Pais 再次呼吁三月支持卡斯蒂略的空缺
Enrique Wong：“总统佩德罗·卡斯蒂略的空缺将无法获得选票”
COVID-19：本周末将连续 36 个小时参加的 EssaLUD 疫苗接种清单