国会：Avanza País 替补席寻求废除规范外包服务的法令

3月25日，Avanza País银行提交了一项法案，以废除法律法规和立法法令规范劳动和就业促进部提议的外包服务.这是该部门部长贝齐·查韦斯（Betssy Chavez）提出和推动的。

该法案是 1522/2021-CR。它提到，赞成该倡议的国会议员是帕特里夏·奇里诺斯，罗塞利·阿穆鲁兹·杜兰托和亚历杭德罗·恩里克·卡贝罗。另一方面，它包含国会议员何塞·丹尼尔·威廉姆斯·萨帕塔，亚历杭德罗·恩里克·卡贝罗，戴安娜·卡罗莱纳·冈萨雷斯，帕特里夏·奇里诺斯，杰西卡·罗雷利·阿马鲁斯·杜兰托和阿德里亚娜·图德拉的签名。

限制服务第三产业化法律的最高法令是什么？

经第1038号法令修订的第29245号法律规范了外包服务。这意味着它规定了外包服务是适当的情况，母公司和第三方公司的要求、权利和义务。它还指出了在这些商业合同被剥夺国籍的情况下将受到的处罚。

因此，政府于 2022年2月24日发布的这项法令（DS 001-2022-TR）的作用是限制特定领域的外包案例：对于 “其工人受私人活动劳动制度约束的主要企业，这些企业将作为其主要活动一部分的专业活动或工作外包，前提是这种情况发生在工人从外包企业持续流动到工作场所或业务的情况下”。

此外，它还确定了扭曲外包的情况，合同的内容；界定了诸如 “专业活动或工程”、“业务核心” 之类的概念，并批准了第29245号法律条例。

他们认为这是违宪的

在该法令发布的同一天，利马商会（CCL）报告说，该法令限制和限制了服务的外包。这说明它公然违反了《秘鲁政治宪法》规定的规范等级原则。

“我们正在质疑的 DS 001-2022-TR 规定，以公司企业宗旨中提及的业务核心为目标的活动不能外包，已经签订的合同有 180 天的时间来遵守新的劳动和就业促进部制定的规定，否则，外包公司的员工将被转移到主要公司的工资单上”，CCL解释说。

她还指出，他们对这一单方面决定感到惊讶，因为在1月28日举行的全国劳工委员会特别会议上，工会联合会、工商协会的代表和劳工部本身都同意，部长的提议应该首先提交国家竞争委员会技术工作委员会进行审查和讨论。

“我们了解到，经济和财政部已表示不同意部长贝齐·查韦斯（Betssy Chávez）提出的对服务外包的监管变更，尽管如此，部长会议主席团（PCM）已单方面和单方面批准了该提案。应部长的要求”，CCL说。

该机构还指出，签订外包合同的公司必须考虑的规则已经在第29245号法律中作了规定，不能受到简单的法规的限制或限制。

工会警告@@ 说：“鉴于有关法令明显违宪，这一武断的事实将促使有关公司向司法机构提出民众行动要求。”