冲突和危险信号，Checo Pérez在沙特阿拉伯大奖赛中的风险

塞尔吉奥·佩雷斯（Sergio Pérez）在2022年沙特阿拉伯大奖赛中获得历史性资格后，将从这是周日比赛排在榜首的位置。在吉达赛道（Jeddah Circuit）中，该赛道被认为不是特别适合超跑（今年是他在日历中的第二次），墨西哥车手面临的风险是由于狭窄的墙壁和赛道界限之间持续发生的事故。

例如，当天的会话。由于尼古拉斯·拉蒂菲·德·威廉姆斯和米克·舒马赫 ·德哈斯的碰撞导致出现危险信号，该活动两次中断。第一季度的加拿大人和第二季度的德国人。后者受到了非常强烈的打击，对他的健康状况产生了很大的不确定性。他的健康状况终于得到证实，但他不得不被送往医院接受进一步的检查。

吉达赛道庆祝一级方程式赛车日历中的第二年。高速圈数和墙壁作为极限意味着骑手在圈数的发展过程中要特别注意和关注。Checo 本人不止一次表示，本周末是顶级赛车运动赛季中最困难的时期之一。

米克·舒马赫在第二季度沙特阿拉伯大奖赛排位赛中坠毁。照片：@F1

2021年，由于空间有限，这位32岁的墨西哥车手在比赛的第15圈与另一辆赛车发生冲突后不得不离开大奖赛拥挤是在比赛重新启动后不久产生的（也是由于另一起事故）。RB16B 的损坏使它无法在本赛季倒数第二轮比赛中继续下去。

至于直接后果，这意味着放弃他当时与芬兰 Valtteri Bott as de Mercedes争夺世界杯第三名的争夺。结果以汉密尔顿现在的前队友在比赛中获得第三名而告终。大奖赛由刘易斯赢得，第二名是马克斯·维斯塔彭。

“上赛季的比赛太疯狂了，这是一个非常苛刻的赛道，对于新车来说更是如此。不幸的是，我没有在2021年完成比赛，所以我想参加一场干净的比赛，展示这辆车的全部潜力。” 佩雷斯在当前的大奖赛实现之前说。

塞尔吉奥·佩雷斯（Sergio Pérez）一直在分析2021年使他退出沙特阿拉伯大奖赛的冲突。（照片：Twitter/ @F1）

佩雷斯在3月26日星期六的所作所为不仅将在他的职业生涯中载入历史，而且将在墨西哥体育领域载入历史。他从比赛的前线开始将是阿兹台克车手第一次这样做。

El Tapatio 将计时器停在 1:28 .200，比获得第二名的法拉利车手查尔斯·勒克莱尔快 0.025 秒。小卡洛斯·塞恩斯稍后越过终点线0.202后完成了领奖台。

“我花了几场比赛。太神奇了。我能跑一千圈但我认为我无法击败我所做的那个，太令人兴奋了。与法拉利相比，我们没想到太多，我们没有专注于比赛，但我们希望明天能继续这样做，” 他最后说。

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