卡洛斯·马托的辩护将挑战该案的检察官

自3月25日星期五以来，这位商人卡洛斯·马托斯（Carlos Mattos）拥有了一支新的律师团队。为这位前现代汽车法定代表人辩护的第一步将是质疑正在对其委托人进行调查的检察官，因为他向共和国法官支付了百万富翁贿赂以从司法裁决中受益。

律师奥马尔·胡安·卡洛斯·苏亚雷斯（Omar Juan C arlos Suárez）是马托斯的辩护人，他宣布，他将对检察官丹尼尔·埃尔南德斯和阿尔瓦罗·贝当古提出质疑，理由是在得知将对这七名个人进行新的调查之后，没有为该程序提供任何保证。参与了受挫的预先协议的谈判。

通过这一举动，马托斯将停止对他的审判，这是受害者代表弗朗西斯科·伯纳特（Francisco Bernate）警告的态度，在本案中是司法部门，因为根据他的说法，该程序将在10月份被排除，在这种情况下，损失将是无法弥补的。

重要的是，检察官对马托斯展开了两项调查。第一个是在第 30号法院提出的向前法官雷纳尔多·韦尔塔斯（Reinaldo Huertas）行贿的案件，后者因网络犯罪和贿赂而被国家司法纪律委员会解雇了15年。

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此外，马托斯因贿赂前民事法官利吉亚·德尔·卡门·埃尔南德斯（Ligia del CarmenHernández）的贿赂罪而在第十一知识法院受到调查，后者被法院判处25个月零18天徒刑，以作出有利于他的裁决并确保拥有现代品牌的经销权。根据伯纳特的说法，这个程序是在 2023 年 4 月 18 日规定的。

应该指出的是，这位商人自2016年以来一直受到调查，当时现代汽车的韩国总部在与哥伦比亚的汽车公司25年后中断了关系，他是哥伦比亚汽车公司的代表。这位商人进行了一场法律斗争，不久之后，他被警告了违规行为，他本人在被从西班牙引渡后在今年的公开听证会上证实了这一点。

检察官办公室认为，该商人的行动没有其他目的，只是将现代哥伦比亚汽车公司对大韩民国现代汽车公司提起的诉讼转交给一家具体的公司，从而使案件进一步拖延。

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Mattos的司法程序始于他居住在西班牙的时候。这位商人在欧洲国家停留了几年，因为他拥有该国的国籍。但是，这并不妨碍检察官办公室推进其调查进程。哥伦比亚司法系统不止一次向现代公司驻哥伦比亚代表提出请求。当局甚至要求举行虚拟听证会，但他从未出庭，因此检方决定继续处理档案。

就律师苏亚雷斯而言，他表示，卡洛斯·马托斯（Carlos Mattos）感兴趣的是，该程序应尽快结束，并且不应再拖延，但他认为无法保证将很快进行的调查。他还指出，他的当事人打算承认自己在现代调查中的责任，并实施经济补救措施，因此 Mattos 将获得减刑。

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