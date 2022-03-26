巴西：前总统米歇尔·特默尔的女儿报告说她被强奸了

巴西前总统迈克尔·特默尔（Michael Temer）（20016-2018）的长女露西亚娜·特默（Luciana Temer）本周六透露，几年前，她在一次武装抢劫后被强奸，但她指出，由于害怕暴露自己和家人，她从未说过任何话。

特默@@ 尔在接受与互联网服务提供商相关的 Mina 平台采访时说：“我当时 27 岁 ，最近离开了一家女子警察局的专员职位，世界上最自然的事情就是提出投诉，但我没有这样做。”UOL。

“我以为他们永远找不到它，所以我对自己说，'为什么要暴露自己？他补充说：“好像我是性暴力的受害者这一事实暴露了我。”

当时，这位现年53岁的律师只向她的丈夫和姐妹以及后来向子女透露了悲惨事件，因此只有在一个非常封闭的家庭环境中才知道事实，而她今天认为这种环境是 “愚蠢的”。

“性暴力正在渗透我们的社会。他说，这是受害者唯一因遭受痛苦而感到羞耻的罪行，这太荒谬了。”

露西亚娜·特梅尔（Luciana Temer）今天经营着一个帮助遭受性剥削的儿童和青少年的基金会，他认为举报此类案件至关重要，因为沉默使这些虐待行为 “永久化”。

“我们需要谈谈才能发现我们并不孤单。他说，只要我们不打破沉默，这种现实就会继续存在。”

根据巴西公共安全论坛的数据，2021年巴西至少有56,098名妇女被强奸，与2020年相比增长了3.7％，这意味着每10分钟就有一名妇女遭到性虐待。

露西亚娜·特默尔是巴西前总统米歇尔·特默尔的长女（路透社/Ueslei Marcelino/File photo）

这位律师是前总统特默尔的五个孩子中年龄最大的一个。特默尔在弹劾审判中涉嫌财务违规行为以更改公共账户的迪尔玛·罗塞夫被解雇后，于2016年8月就任巴西国家元首。

来自 EFE 的信息

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