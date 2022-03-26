母狗、狼和帮派 “送孩子” 去托儿所

Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

许多年前，尤其是在现代世界非常孤立的人民中，没有沟通或资源，一些对母亲欲望有强烈的心理印记的妇女可能会经历 “心理怀孕”，当那个女人以为自己怀孕时就会发生这种情况，而没有真正怀孕，出现怀孕特有的症状和客观体征。

心理怀孕或 “幽灵怀孕” 是心理学领域争论最多的条件之一。它被认为是一种奇怪的综合征，因为它的患病率很低，约占孕妇的0.005％。目前，在人类中，准时进行超声波扫描，可以破坏任何怀孕的幻想。

任何与狗同住的人，或者更具体地说是与狗同住的人，都知道存在类似的现象，并且在每次不育高温结束后两个月就会出现怀孕迹象。狗的这种 “心理怀孕” 既不是怀孕，也不是心理上的。

这不是 “怀孕”，因为在动物世界中，当我们要定义怀孕状态时，我们直言不讳地说怀孕。这也不是 “心理上的”，因为这样的资格意味着狗事先知道自己怀孕和生育的能力，这在理性上不太可能。

这些狗只不过是文明的狼，那些每年进入高温一次的狼的精致后代，希望在丰收的一年里怀孕并每年幸福出生一次（路透社）

事实是，这种现象通常被认为是一种疾病，不是疾病，而是生理过程，这是所有母狗在未怀孕时都会经历的绝对正常的画面。

这些狗只不过是文明的狼，是那些每年进入高温状态的狼的精致后代，希望在丰收的一年里怀孕并每年幸福地出生一次。

由于畜群行为而没有怀孕的狼，通过一种称为生物利他主义的现象，会遭受荷尔蒙和随之而来的身体变化，类似于怀孕，腹部肿胀，山雀充满了牛奶，除了行为上的微小差异外，一切都像他们有过小狗一样发生，尽管他们从来没有真正养过它们。所有这些都是为了使那些出于某种原因没有幼犬的人可以团结一致，并通过担任护士来帮助真正的母亲，饲养生菜。

“假怀孕或假性囊肿” 发生在所有没有后代的狗身上，这不是疾病，而是生理过程，绝对正常（路透社）

这就是真正的 “幼犬托儿所” 的构成方式，在这种托儿所中，所有雌性共同抚养婴儿。母狗继承了这种品质。与狼的区别在于，因为它们不是生活在真正的狗群中，而且它们的繁殖能力是由人类控制的。

母狗的这种现象被称为 “假妊娠或假性囊肿”，它发生在所有没有后代的母狗中，这不是疾病，而是生理过程，绝对正常。如果我们想避免这种情况，还有两种方法：要么狗有小牛，要么我们cast割她，她就不会再发热，因此她将无法怀孕或假孕。因此，假怀孕是一种生物利他主义的过程，人类试图纠正这种疾病，而不是理解和欣赏它...

* 教授胡安·恩里克·罗梅罗博士 @drromerook 是一名兽医。大学教育专家。心理免疫神经内分泌学硕士学位。小动物学校医院（UNLPAM）前院长。阿根廷几所大学的大学教授。国际讲师。

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