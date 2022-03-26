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星期六 26 三月 2022
奇諾

母狗、狼和帮派 “送孩子” 去托儿所

一种看似病态的现象竟然是生物利他主义的行为。细节

Newsroom Infobae

26 三月 2022
Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae
Crías de lobo mexicano nacidos en el zoológico de Chapultepec, Ciudad de México. Junio 11, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

许多年前，尤其是在现代世界非常孤立的人民中，没有沟通或资源，一些对母亲欲望有强烈的心理印记的妇女可能会经历 “心理怀孕”，当那个女人以为自己怀孕时就会发生这种情况，而没有真正怀孕，出现怀孕特有的症状和客观体征。

心理怀孕或 “幽灵怀孕” 是心理学领域争论最多的条件之一。它被认为是一种奇怪的综合征，因为它的患病率很低，约占孕妇的0.005％。目前，在人类中，准时进行超声波扫描，可以破坏任何怀孕的幻想。

任何与狗同住的人，或者更具体地说是与狗同住的人，都知道存在类似的现象，并且在每次不育高温结束后两个月就会出现怀孕迹象。狗的这种 “心理怀孕” 既不是怀孕，也不是心理上的。

这不是 “怀孕”，因为在动物世界中，当我们要定义怀孕状态时，我们直言不讳地说怀孕。这也不是 “心理上的”，因为这样的资格意味着狗事先知道自己怀孕和生育的能力，这在理性上不太可能。

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这些狗只不过是文明的狼，那些每年进入高温一次的狼的精致后代，希望在丰收的一年里怀孕并每年幸福出生一次（路透社）

事实是，这种现象通常被认为是一种疾病，不是疾病，而是生理过程，这是所有母狗在未怀孕时都会经历的绝对正常的画面。

这些狗只不过是文明的狼，是那些每年进入高温状态的狼的精致后代，希望在丰收的一年里怀孕并每年幸福地出生一次。

由于畜群行为而没有怀孕的狼，通过一种称为生物利他主义的现象，会遭受荷尔蒙和随之而来的身体变化，类似于怀孕，腹部肿胀，山雀充满了牛奶，除了行为上的微小差异外，一切都像他们有过小狗一样发生，尽管他们从来没有真正养过它们。所有这些都是为了使那些出于某种原因没有幼犬的人可以团结一致，并通过担任护士来帮助真正的母亲，饲养生菜。

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“假怀孕或假性囊肿” 发生在所有没有后代的狗身上，这不是疾病，而是生理过程，绝对正常（路透社）

这就是真正的 “幼犬托儿所” 的构成方式，在这种托儿所中，所有雌性共同抚养婴儿。母狗继承了这种品质。与狼的区别在于，因为它们不是生活在真正的狗群中，而且它们的繁殖能力是由人类控制的。

母狗的这种现象被称为 “假妊娠或假性囊肿”，它发生在所有没有后代的母狗中，这不是疾病，而是生理过程，绝对正常。如果我们想避免这种情况，还有两种方法：要么狗有小牛，要么我们cast割她，她就不会再发热，因此她将无法怀孕或假孕。因此，假怀孕是一种生物利他主义的过程，人类试图纠正这种疾病，而不是理解和欣赏它...

* 教授胡安·恩里克·罗梅罗博士 @drromerook 是一名兽医。大学教育专家。心理免疫神经内分泌学硕士学位。小动物学校医院（UNLPAM）前院长。阿根廷几所大学的大学教授。国际讲师。

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