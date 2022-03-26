AMLO计划使用库埃纳瓦卡的 “幽灵桥”：“它不会成为腐败的纪念碑”

在访问莫雷洛斯州期间，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）讲述了他修复 “臭名昭著的阿帕特拉科桥” 的计划以及可能在该地区建造2,000个Infonavit房屋的计划，因为 “这不会成为腐败的纪念碑”。

在37秒的三分钟视频中，AMLO解释了他打算使用总统所说的 “幽灵桥” 的意图，该桥位于特米斯科和库埃纳瓦卡的边界，因为据他说，它无处可去。

这项工作始于费利佩·卡尔德隆（Felipe Calderón）的六年任期，在当时的州长格拉科·拉米雷斯（Graco Ramírez）的鼓励下，作为将城市重要部分与主要走廊连接起来的计划的一部分。但是，据莫雷洛斯媒体报道，这条路通向一座无人居住的山丘。

在继续进行工作和价格上涨的问题之后，有人补充说，根据报纸《El Diario de Morelos》的报道，2014年，联邦高级审计局保证，既没有通行权，也没有关于环境表现的研究。

安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的视频（照片：Twitter/ @lopezobrador_）

2017年，在恩里克·佩尼亚·涅托（EnriquePeñaNieto）的六年任期内，这项工作被寻求继续进行，但没有继续。在2020年和2021年，还提到了达成结论的计划，但从未实施。

同样，在2019年通过 Change.org 准备了一份激活Bridge的请愿书，因为尽管可以使用 “它并没有为任何人的利益而启用，因为它不会导致任何人的利益”。

总统在视频中说：“这是一座桥梁，旨在将库埃纳瓦卡高速公路的一部分与阿卡普尔科，德尔索尔高速公路和库埃纳瓦卡的这一地区连接起来。”

根据AMLO的说法，该部分是在与房地产经纪公司 Casas GEO 达成的协议的基础上建造的，该协议 “打破了房地产经纪公司，桥梁被留下了”。

AMLO 早上从莫雷洛斯州出发（照片：Cuartoscuro）

他澄清说，它不会导致任何地方，“它不会与人们沟通，因为没有住房，” 这位在桥上的首席执行官说。他说，他保证，“根据官方数据”，这项工作的成本约为 6亿比索。

他接着说，这是公共资金，“那么我们将赋予这项工作用途和意义，因为把它留在那儿对我们来说效率低下。就像是腐败的纪念碑。”

为此，他保证该地区应增加体育和住房。“它是为4万户家庭设计的”，但由于城市缺水，它无法生存。“我们必须照顾水和其他必不可少的资源。”

这座桥的建造始于卡尔德隆的六年任期，并在佩尼亚·涅托（PeñaNieto）的六年任期内继续进行，但没有投入使用（EFE/Esteban Biba/Archive）

他谈到一旦与银行解决了问题，至少要找到 2,000套房屋，因为这块土地由他支配；“这就是计划，” 洛佩斯·奥夫拉多尔总结道。

由于视频的发布，总统受到了社交网络的几位用户的批评，他们评论说他应该首先专注于完成政府的工作。

Twitter上的一位用户在谈到费利佩·安吉利斯国际机场（AIFA）时评论说：“首先用谎言完成你交付的内容，并公布了你无法使用的作品的合同和费用。”

另一位写道：“President @lopezobrador_，我建议从就职典礼上最大的挪用公款和未完成的项目 AIFA 开始”。也有人对这一倡议表示赞赏，称赞 “永远修复悲惨的反对派留下的未完成作品的废话”。

继续阅读：