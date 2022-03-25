泽伦斯基回顾了危机中每个欧盟国家的优点和缺点

国际编辑部, 25 3月乌克兰总统沃洛多米尔·泽伦斯基（Volodomir Zelensky）是捍卫乌克兰及其公民道德的关键人物，这也是因为他通过社交网络以及向世界各地的政要和议会发表讲话. 泽伦斯基总是穿着军绿色T恤，有为每个论坛找到正确信息的优点，正如他今天上午在布鲁塞尔举行的欧盟领导人面前通过视频会议发表讲话时再次证明的那样。 他告诉他们，对俄罗斯的制裁 “有点晚”，尽管他在讲话结束时说他的国家 “相信欧盟”。 “你已经批准了制裁。我们很感激。这些都是强有力的步骤。但是有点晚了。因为如果是预防性的，俄罗斯就不会开战，” 泽伦斯基告诉欧盟国家元首和政府首脑。 入侵一个月后，泽伦斯基向欧盟发出了明确的信息：“在本月中，您对这些世界进行了比较。你看见谁值得。你看到乌克兰应该在不久的将来加入欧盟。” 但是泽伦斯基讲话的新颖之处在于他对每个欧盟国家的评论，特别关注匈牙利，匈牙利总理维克多·奥尔班要求他记住自己一生中的悲惨时刻并决定与谁在一起： 奥尔班和布达佩斯的鞋子纪念碑 “匈牙利...老实说，我想在这里停下来。一劳永逸。你必须决定你和谁在一起。你是一个主权国家。我去过布达佩斯。我爱你的城市。我去过很多次，一个非常美丽而且非常热情好客的城市。还有人们。你一生中经历过悲惨的时刻。我参观了他们的海滨长廊。我看见了这个纪念馆...多瑙河岸边的鞋子。关于大规模谋杀。我和家人在一起。” “听着，维克多，你知道马里乌波尔发生了什么事吗？”泽伦斯基问他。 “如果可以的话，请去你的木板路。看看那双鞋。您将看到当今世界如何再次发生大规模谋杀。这就是俄罗斯正在做的事情。同样的鞋子。马里乌波尔也有同样的人。成人和儿童。祖父母。而且有成千上万个。而这数千人已经消失了，” 他继续说。 “你怀疑是否要实施制裁？你怀疑是否让武器通过？您是否怀疑是否要与俄罗斯进行贸易？没时间犹豫了。现在是时候做出决定了。我们相信你。我们需要你的支持。我们相信你的员工。” 布达佩斯的鞋子纪念碑位于多瑙河的边缘。这是一部艺术作品，旨在回顾第二次世界大战期间在这座城市发生的野蛮行为。 布达佩斯贫民窟的犹太人被成对绑起来，枪杀其中一人后，他们被扔进河里。这排鞋是为了提醒那些人，好像他们没有消失一样，好像他们的鞋子在洗完澡后还在等待主人再次出水一样。 还有其他国家... 对于泽伦斯基 “立陶宛与我们同在” “拉脱维亚和我们在一起” “爱沙尼亚与我们同在” “波兰和我们在一起” “法国-伊曼纽尔，我真的认为他和我们在一起” “斯洛文尼亚和我们在一起” “斯洛伐克你和我们在一起” “捷克共和国和我们在一起” “罗马尼亚知道尊严是什么，在关键时刻将与我们同在” “保加利亚和我们在一起” “我认为，希腊和我们在一起” “德国... 有点晚了。”“我们相信，在关键时刻，德国也将与我们同在” “葡萄牙，好吧，差不多...” “克罗地亚和我们在一起” “瑞典：黄色和蓝色应该永远在一起” “芬兰，我知道你和我们在一起” “荷兰是理性的，所以我们会找到共同点” “马耳他，我想我们会成功的” “丹麦，我想我们会成功的” “卢森堡，我们彼此了解” “塞浦路斯，我真的认为你和我们在一起” “意大利，谢谢你的支持” “西班牙：我们将找到共同点” “比利时：我们会找到争论” “奥地利和乌克兰人一起对你来说是一个机会。我敢肯定。” “爱尔兰-好吧，差不多。”首席 int-lab/啊 （照片）（视频）