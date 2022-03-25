YouTube 用詹卢卡·拉帕杜拉的最佳剧本庆祝秘鲁十周年

2012年3月27日，谷歌宣布YouTube进入秘鲁，但没有想到，十年后，它将成为秘鲁人最想念的免费视频平台，如果它不复存在，它将成为秘鲁人最想念的免费视频平台。如今，该平台不仅负责为娱乐提供其所包含的无穷无尽的内容，而且还是点击即可分散社区注意力的主要场景之一。

在这些周年庆典中，该平台重播了去年观看次数最多的视频。引起我们注意的一个事实是，在YouTube秘鲁的记忆中，詹卢卡·拉帕杜拉（Gianluca Lapadula）是秘鲁国家队的新人才之一，在该国产生了影响，成为里卡多·加雷卡（Ricardo Gareca）领导的球队中最受欢迎的人之一。

受欢迎的 “Lapagol” 出现在观看次数最多的视频列表中，突出了他在南美预选赛中的最佳表现，这是秘鲁达到配额并踏上卡塔尔2022年世界杯的决定性赛季。

LAPADULA 的病毒视频

在YouTube分享的排名中，该视频名为詹卢卡·拉帕杜拉对阵厄瓜多尔：他们在基多获胜后的最佳举动 | 卡塔尔2022年预选赛。这是由 Movistar Deportes 频道于 2021 年 6 月发布的。迄今为止，该播放器的汇编已添加了超过5,345,410次观看。

詹卢卡·拉帕杜拉将成为秘鲁国家队对阵乌拉圭的预选赛的 “9”。（照片：FPF）。

秘鲁的顶级热门视频

这份官方名单汇集了2021年1月至12月影响力最大的最佳内容。

1.2021年自由火世界大赛-决赛 | Garena Free Fire

2。我不是费尔南弗洛-Omegle

3.Milena Warthon 用她的安第斯流行音乐 La Voz Perú 说服了四位教练

4.Luz de Luna：卢兹首次演出音乐剧 | 第14章

5。我找不到 Kima。恶作剧我的丈夫 #CumpleelretoKIM5 | 金伯利·洛伊萨

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6。鱿鱼游戏 | 幕后花絮 | Netflix

7.迈克花光了所有的猛禽钻石 | 我的世界动画

8。詹卢卡·拉帕杜拉vs厄瓜多尔：这是基多胜利后的最佳举动 | 2022年卡塔尔预选赛

9.怀孕时你的器官 | Casi Creativo

10。南美预选赛 | 秘鲁 2-0 智利 | 日期 11

秘鲁近年来最受欢迎的视频

2020年-四十年代-乔洛·华尼托和理查德·道格拉斯//2020年3月秘鲁

2019 年-佩德罗·莫拉尔的《真理的价值》-2019 年 3 月 30 日-完整计划

2018-MOR /视频音乐剧-阿米·罗德里格斯 Ft.索非亚·卡

关于 YOUTUBE 秘鲁的

-YouTube是一个免费的视频平台，如果它不复存在，秘鲁的用户将最想念它

-在秘鲁，有56％的人认为他们在YouTube上找到了在其他平台上找不到的独特内容

-在秘鲁接受调查的人中，有67％表示YouTube为他们提供了高价值的内容。

-秘鲁有81％的YouTube用户表示，由于该平台的内容，他们学到了新知识。

-50％的秘鲁受访者表示，他们在YouTube上找到的内容有助于他们做出购买决定。

-在秘鲁，超过1,600个频道拥有超过100,000个订阅者，同比增长35％。

-2021 年 4 月，YouTube 在该国吸引了超过 1100 万 18 岁以上的用户。

-秘鲁的YouTube观看时间同比增长了10％以上。

-在秘鲁，超过1,600个频道拥有超过100,000个订阅者，同比增长35％。

-2021 年 4 月，YouTube 在该国吸引了超过 1100 万 18 岁以上的用户。

-秘鲁的YouTube观看时间同比增长了10％以上。



