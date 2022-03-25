来自 Sacúdete 计划的年轻人在卡塔赫纳大声疾呼





作为经济合作与发展组织（经合组织）第四届技能峰会的一部分，哥伦比亚家庭福利研究所（ICBF）Shake Up计划的220名年轻参与者敲响了 “思想之环” 的警钟。他们来自该国不同地区，并准备提出他们的颠覆性想法，今天他们将完成演示，以他们的技能如何为当前出现的社会挑战创造解决方案。

在当天，与会者参加了指导活动，以制定最佳建议，并在这一部分中进行介绍，该部分向青少年和年轻人发出声音，以说服陪审团有必要将他们的想法应用于针对人们，尤其是那些最脆弱社区的政策中。

ICBF总干事Lina Arbeláez表示：“思想之环是Shake Yourself方法的一部分，年轻人展示了积极的领导力、多元智慧和21世纪技能如何能够构建反映年轻人变革力量的解决方案。”

这样，代表来自哥伦比亚各地的1,050多万年轻人的参与者不仅有机会在一天结束之前与同龄人交流经验，而且还将与世界分享他们如何能够在法律上创造和加强自己的生活项目和可持续的方式。

在 COVID-19 引发的前所未有的健康和经济危机之后，经合组织呼吁各国继续努力提高人们的技能，以便最弱势群体能够有效应对不断变化的世界带来的挑战，向虚拟化、可持续性和人口结构转型改变。

考虑到这一点，今年哥伦比亚提出的名为 “加强能力促进公平和可持续发展” 的主题，旨在为坦率和公开的辩论打开大门，使各国高级官员能够阐明就业、教育、经济发展和发展的解决方案。创新。

通过这些信件，哥伦比亚配额的与会者，包括国家训练局、劳动部、教育部、移民局、边防局、外交部等的代表，在全体会议以及小型会议、以促进积极和透明的讨论.

昨天也是微软慈善机构副总裁凯特·贝恩肯、斯坦福大学教育研究生院教授、诺贝尔奖获得者詹姆斯·赫克曼等国际嘉宾的理想场所，他们通过会议激励与会者，终极其目标是实现学习交流, 以便在促进所有人的繁荣, 平等, 机会和福祉的技能政策方面取得更好的成果.

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