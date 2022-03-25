已经进入卡塔尔世界杯的19支球队是哪一支球队：剩下的位置何时确定

卡塔尔世界杯还有另外四个新参赛者：日本、沙特阿拉伯、厄瓜多尔和乌拉圭。在预选赛的超级动作日，共有21场比赛，已经有19场比赛，并有保证参加普世比赛的席位。
早些时候，在三友薰的双打比赛中，日本国家队 2-0 击败了澳大利亚队，澳大利亚队已经25年没有获胜了，并设法从亚洲预选赛中传给了世界杯。在这一天面对中国之前，这一结果还使沙特阿拉伯有资格参加在卡塔尔举行的世界杯赛事。
这支日本队在本周四在悉尼赢得历史性胜利之后，他们将连续第七次参加世界冠军，他们将连续第七次参加世界冠军，他们将连续第七次参加世界冠军。三友薰在第89和第94分钟打进的进球使他能够进入世界杯，也使他更容易连续第二届获得阿拉伯队的资格。
为皇家联盟圣吉洛瓦斯（Royale Union Saint-Gilloise）效力的 24 岁前锋 Mitom a 脱颖而出，为蓝武士队赢得胜利，蓝武士队以 21 分在亚洲预选赛中名列前茅，比 沙特阿拉伯，本周四将在阿拉伯联合酋长国的沙迦体育场面对中国。
在南美，乌拉圭在 1-0 击败秘鲁之后也获得了通过，乔治安·德·阿拉斯卡埃塔的进球是Trauco的中心似乎完全进入了天体拱门的最后一场有争议的决斗。
今天由迭戈·阿隆索领导的球员达到了厄瓜多尔的 25 分线，尽管有 1-3 分，但厄瓜多尔也确保了在卡塔尔的存在击败巴拉圭。
通过这种方式，日本，沙特阿拉伯，厄瓜多尔和乌拉圭加入了其他 15支已经获得资格的球队：卡塔尔，德国阿根廷，巴西，比利时，克罗地亚，韩国，丹麦，西班牙，法国，英国，法国，英国，伊朗，塞尔维亚，瑞士，韩国，西班牙，法国，英国，伊朗，塞尔维亚，瑞士和荷兰。
FIFA世界杯抽奖将于 4月1日在多哈举行，并将与 29个国家确认举行，也就是说，在明天至3月30日星期三之间，欧洲，非洲，Concacaf，南美和亚洲之间将有10个名额结算。剩下的三个将在季后赛中公布。大型赛事将于 11月21日举行，决赛将于 12月18日举行。
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