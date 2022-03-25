已经进入卡塔尔世界杯的19支球队是哪一支球队：剩下的位置何时确定

The World Cup trophy and pots are on display during the "Behind the scenes of the Final Draw" event prior to the upcoming Final Draw of the 2018 FIFA World Cup Russia in Moscow, Russia November 29, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

卡塔尔世界杯还有另外四个新参赛者：日本、沙特阿拉伯、厄瓜多尔和乌拉圭。在预选赛的超级动作日，共有21场比赛，已经有19场比赛，并有保证参加普世比赛的席位。

早些时候，在三友薰的双打比赛中，日本国家队 2-0 击败了澳大利亚队，澳大利亚队已经25年没有获胜了，并设法从亚洲预选赛中传给了世界杯。在这一天面对中国之前，这一结果还使沙特阿拉伯有资格参加在卡塔尔举行的世界杯赛事。

这支日本队在本周四在悉尼赢得历史性胜利之后，他们将连续第七次参加世界冠军，他们将连续第七次参加世界冠军，他们将连续第七次参加世界冠军。三友薰在第89和第94分钟打进的进球使他能够进入世界杯，也使他更容易连续第二届获得阿拉伯队的资格。

为皇家联盟圣吉洛瓦斯（Royale Union Saint-Gilloise）效力的 24 岁前锋 Mitom a 脱颖而出，为蓝武士队赢得胜利，蓝武士队以 21 分在亚洲预选赛中名列前茅，比 沙特阿拉伯，本周四将在阿拉伯联合酋长国的沙迦体育场面对中国。

在南美，乌拉圭在 1-0 击败秘鲁之后也获得了通过，乔治安·德·阿拉斯卡埃塔的进球是Trauco的中心似乎完全进入了天体拱门的最后一场有争议的决斗。

今天由迭戈·阿隆索领导的球员达到了厄瓜多尔的 25 分线，尽管有 1-3 分，但厄瓜多尔也确保了在卡塔尔的存在击败巴拉圭。

通过这种方式，日本，沙特阿拉伯，厄瓜多尔和乌拉圭加入了其他 15支已经获得资格的球队：卡塔尔，德国阿根廷，巴西，比利时，克罗地亚，韩国，丹麦，西班牙，法国，英国，法国，英国，伊朗，塞尔维亚，瑞士，韩国，西班牙，法国，英国，伊朗，塞尔维亚，瑞士和荷兰。

FIFA世界杯抽奖将于 4月1日在多哈举行，并将与 29个国家确认举行，也就是说，在明天至3月30日星期三之间，欧洲，非洲，Concacaf，南美和亚洲之间将有10个名额结算。剩下的三个将在季后赛中公布。大型赛事将于 11月21日举行，决赛将于 12月18日举行。

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