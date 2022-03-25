视频：埃利亚尼斯·加里多对尼古拉斯·阿里塔的警告：“当心你所谓的”

通过他的社交网络，尼古拉斯·阿里塔（NicolásArrieta）负责在不同场合拒绝影响者，而不是通过他们通过Instagram组织的竞赛来提供百万富翁奖品。他最近遭到袭击的受害者是耶弗森·科西奥（Yeferson Cossio），在指控他代表自己推广的赌博网站是骗子之后，他与他发生了强烈的争执。

但是，来自波哥大的那个人通过他的社交网络分享了一个模因，他在模因中嘲笑了不同影响者为增加追随者并增加他们推广的不同品牌的用户而进行的这种活动，其中包括主持人 Elianis Garrid o的形象。

有影响力的人在他的Instagram帐户上分享了这张图片，并与其他内容生成者的照片指出了骗子。摘自 Instagram @nicolasarrieta

YouTuber在图片旁边写道：“说鲨鱼，哈哈哈，他们不尊重hiejup... 哈哈哈”，Yina Calderón，艾达·维多利亚·梅拉诺，安德里亚·瓦尔迪里和拉利恩德拉的面孔也出现了。

作为对图片的回应，埃利亚尼斯·加里多（Elianis Garrido）在尼古拉斯·阿里塔（Nicolás Arrieta）的Instagram帐户上分享了一条消息，他在消息中直言不讳地指出，假设充满侮辱也会构成犯罪，并为自己的形象辩护，声称她没有在社交网络上进行任何类型的抽奖。

“我不参加比赛...我不购买追随者，也不为虚假的感情付出代价。而且我从来没有答应过任何 “礼物” 或 “奖品” 来换取我的网络上的任何东西，因为我的内容和职业生涯，我的内容和关注者都是有机的。我不出售 “节目”，也不会与任何有影响力的人进行 “狩猎” 争议，” 'Lo SéTodo'的主持人说。

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这部小说的前主角告诉YouTuber，如果她对她有任何类型的投诉或评论，可以直接与她联系，因为她完全愿意通过律师对她做出回应，而不会因为不基于任何假设而损害她的形象合法。

“...在帖子中使用我的脸生成内容并上传统计数据和互动之前。主持人总结说，拥抱，很高兴我的手机可供您使用。

尼古拉斯·阿里塔（Nicolás Arrieta）立刻回复了巴兰基耶拉的评论，他在评论中告诉他，他不明白为什么他的照片出现在模因中，也许他的脸是因为他在节目中谈论的内容而出现的，并以讽刺的短语结尾，他指出：“我没有甚至知道是你，我都不记得你了”。

埃利亚尼斯·加里多（Elianis Garrido）回应了尼古拉斯·阿里塔（Nicolás Arrieta）的帖子，他指出她也是社交媒体竞赛的骗子。摘自 Instagram @rechismes

此外，通过她的 “InstaStories” 中的视频，内容生成者向加里多强调，她从来没有尝试上传自己与模因出版物的互动，也许她是一个不知道这些图像如何在社交网络上工作的人。

波哥大@@ 说：“我想向埃利亚尼斯·加里多（Elianis Garrido）公开道歉，因为据称她不了解模因的运作方式，而且我因有人在我的个人资料上发布的模因而闻名。”

最后，讨论结束时发布了主持人的形象，并附有一条消息，其中她保证不会在自己的个人资料中进行不必要的讨论：“我们正在工作，分享健康，幸福和快乐... 并享受，不吸烟。努力尝试，勇敢一点，所以发个字。”

以下是 Nicolás Arrieta 和 Elianis Garrido 出版物的更多内容 ：

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