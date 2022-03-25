联合国：乌克兰的平民伤亡和破坏指向战争罪

日内瓦，3月25日联合国人权高专办驻乌克兰代表说，乌克兰战争中平民伤亡人数众多，民用基础设施遭到破坏，这表明国际人道主义法遭到违反，犯下了战争罪。今天。 该机构的代表玛蒂尔达·博格纳在乌克兰的视频会议上说：“平民伤亡的严重程度以及对民用物体的破坏强烈表明，不分青红皂白的袭击违反了国际人道主义法。” 在乌克兰战争中，在人口稠密地区及其附近使用了具有广泛影响的爆炸性武器，而住宅和行政大楼以及医疗、教育设施、电力系统和饮用水泵站 “被大规模摧毁，造成了灾难性的后果对平民”。 所有这些都表明，“区分和相称原则” 以及禁止不分青红皂白的攻击和采取一切可能的预防措施防止这种情况发生的基本规则正在遭到违反。 博格纳还表示，自战争开始以来，联合国已收到报告，称俄罗斯军队在试图乘汽车逃跑时 “毫无警告” 地枪杀平民以及和平反战示威参与者的报告。 此外，联合国人权高专办有报告称，在俄罗斯控制的地区有22名乌克兰官员被任意拘留和失踪，据知其中13人已获释。 同样，15名反对战争的记者和活动家在基辅和乌克兰其他城市被捕。 “我们正在努力核实其中五名记者和三名活动分子是否已获释。其余人员的下落仍然不明，” 他说。首席 is/fp