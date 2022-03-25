乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基可能会出席奥斯卡颁奖典礼

乌克兰总统沃洛德米尔· 泽伦斯基可能会在下周日的奥斯卡颁奖典礼上进行视频露面，目的是向全世界传达有关俄罗斯入侵乌克兰的信息。
最近几周，在联合王国的下议院、布鲁塞尔的欧洲议会和美国国会等立法院已经有过这样的露面。
据《纽约邮报》等多家美国媒体报道，Z elensky 与电影艺术与科学学院举行了一系列会谈，该学院的成员正在辩论是否应该承认总统的短暂露面。
目前尚不清楚它是实时显示还是在录制的消息中显示。学院内部的讨论是，在俄罗斯继续入侵乌克兰的同时，奥斯卡颁奖典礼是否应该保持非政治性。
该倡议将来自喜剧演员艾米·舒默（Amy Schumer），她将担任颁奖典礼的主持人之一，并承认她已与活动组织联系，试图实现自己的项目。但是，他承认他的倡议不太可能成功。
“是的，我已经提议了。我想找到某种方式，让Zelensky可以通过卫星或预先录制的演讲出现，因为奥斯卡颁奖典礼在全世界都有百万富翁的观众。做这样的事情我不会有任何问题，但不幸的是我不是制作晚会的人，” 舒默在朋友德鲁·巴里摩尔的脱口秀节目中解释说。
这位艺术家还想重点介绍俄罗斯入侵所产生的人类戏剧，这场入侵已经造成数千人死亡，数百万人流离失所。
“我认为存在一些压力，因为许多人希望 [活动] 像假期一样，每个人都忘记一晚正在发生的事情。但是奥斯卡颁奖典礼上有很多眼睛和耳朵。我认为这是发表某些评论的绝佳机会，这些笑话甚至突出了当前的情况，” 舒默补充说。
将播出颁奖典礼的美国广播@@ 公司网络表示支持前演员泽伦斯基发表声明。
同时，有传言说，将发表声明的是乌克兰出生的女演员米拉·库妮丝（Mila Kunis），她与丈夫阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）一起为乌克兰难民筹集了约3500万美元。泽伦斯基对库彻和库妮丝的努力表示感谢。
正如莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）关于气候危机的警告或华金·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）对人工授精牛的愤怒所显示的那样，尽管有人指控虚伪，但名人很少害羞在奥斯卡金像奖上发表政治声明。
好莱坞记者专栏作家斯科特·费恩伯格在接受法新社采访时说：“这完全取决于你如何处理这个问题。”“如果听起来像他们在讲道或指导，那就不会很好地下降。但是，如果是某种感觉或有感觉，我想我们会有另一个结果，” 他补充说。
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