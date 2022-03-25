乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基可能会出席奥斯卡颁奖典礼

Self proclaimed Hollywood ambassador Gregg Donovan holds an Oscar statuette replica and a placard reading "Hollywood stands with Ukraine" in solidarity with the Ukrainian people following Russia's invasion of Ukraine, as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard

乌克兰总统沃洛德米尔· 泽伦斯基可能会在下周日的奥斯卡颁奖典礼上进行视频露面，目的是向全世界传达有关俄罗斯入侵乌克兰的信息。

最近几周，在联合王国的下议院、布鲁塞尔的欧洲议会和美国国会等立法院已经有过这样的露面。

据《纽约邮报》等多家美国媒体报道，Z elensky 与电影艺术与科学学院举行了一系列会谈，该学院的成员正在辩论是否应该承认总统的短暂露面。

沃洛德米尔·泽伦斯基在瑞典议会发表讲话（保罗·温纳霍尔姆/TT 通讯社/法新社）

目前尚不清楚它是实时显示还是在录制的消息中显示。学院内部的讨论是，在俄罗斯继续入侵乌克兰的同时，奥斯卡颁奖典礼是否应该保持非政治性。

该倡议将来自喜剧演员艾米·舒默（Amy Schumer），她将担任颁奖典礼的主持人之一，并承认她已与活动组织联系，试图实现自己的项目。但是，他承认他的倡议不太可能成功。

“是的，我已经提议了。我想找到某种方式，让Zelensky可以通过卫星或预先录制的演讲出现，因为奥斯卡颁奖典礼在全世界都有百万富翁的观众。做这样的事情我不会有任何问题，但不幸的是我不是制作晚会的人，” 舒默在朋友德鲁·巴里摩尔的脱口秀节目中解释说。

艾米·舒默（路透社/Jeenah Moon）

这位艺术家还想重点介绍俄罗斯入侵所产生的人类戏剧，这场入侵已经造成数千人死亡，数百万人流离失所。

“我认为存在一些压力，因为许多人希望 [活动] 像假期一样，每个人都忘记一晚正在发生的事情。但是奥斯卡颁奖典礼上有很多眼睛和耳朵。我认为这是发表某些评论的绝佳机会，这些笑话甚至突出了当前的情况，” 舒默补充说。

将播出颁奖典礼的美国广播@@ 公司网络表示支持前演员泽伦斯基发表声明。

同时，有传言说，将发表声明的是乌克兰出生的女演员米拉·库妮丝（Mila Kunis），她与丈夫阿什顿·库彻（Ashton Kutcher）一起为乌克兰难民筹集了约3500万美元。泽伦斯基对库彻和库妮丝的努力表示感谢。

档案照片由 Ashton Kutcher 和 Mila Kunis 拍摄

正如莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）关于气候危机的警告或华金·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）对人工授精牛的愤怒所显示的那样，尽管有人指控虚伪，但名人很少害羞在奥斯卡金像奖上发表政治声明。

好莱坞记者专栏作家斯科特·费恩伯格在接受法新社采访时说：“这完全取决于你如何处理这个问题。”“如果听起来像他们在讲道或指导，那就不会很好地下降。但是，如果是某种感觉或有感觉，我想我们会有另一个结果，” 他补充说。

继续阅读：