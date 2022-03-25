乌克兰认为耶路撒冷是泽伦斯基和普京会晤的 “优先” 地点之一

Israeli Prime Minister Naftali Bennett attends a weekly cabinet meeting, in Jerusalem, March 14, 2022. Jack Guez/Pool via REUTERS

乌克兰总统内阁首长安德烈·耶尔马克说，他认为耶路撒冷城是乌克兰和俄罗斯在两国和谈框架内即将举行的会晤的 “优先事项” 地点之一。

耶尔马克在与以色列媒体的对话中说：“我们还认为耶路撒冷是乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基未来与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会晤的优先地点之一。”

在这方面，他欢迎以色列总理纳夫塔利·贝内特（Naftali Bennett）的调解，纳夫塔利·贝内特（Naftali Bennett）再次与乌克兰总统进行了交谈，并表示，正如以色列报纸《以色列时报》报道的那样，该国可以成为乌克兰安全的保障者。

耶尔马克通过 Zoom 对以色列记者说，乌克兰官员 “对以色列官员，特别是贝内特总理的局势的深刻认识给乌克兰官员留下了深刻的印象。

乌克兰总统内阁首长安德烈·耶尔马克

根据耶尔马克的说法，乌克兰希望以色列能够成为该国新安全协议的担保国之一。乌克兰机构 Ukrinform表示：“这将是历史性的和公平的，因为我们与以色列的关系非常密切。”

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基3月20日要求以色列放弃中立，支持乌克兰避免 “最终解决方案”，即俄罗斯军队进攻乌克兰的 “种族灭绝”，因此将这次袭击与大屠杀进行了比较。

贝内特于 3 月初前往莫斯科，成为自 2 月 24 日入侵开始以来第一位亲自会见普京的外国领导人。

本周四，联合国大会在不到一个月的第二项决议中再次呼吁 “立即停止” 俄罗斯在乌克兰的敌对行动，以及 “对平民和平民目标的所有袭击”，该决议没有约束力。

国际社会@@ 以140票赞成、5票反对（俄罗斯、叙利亚、朝鲜、厄立特里亚和白俄罗斯）和38票弃权以压倒性多数通过了乌克兰提交并由墨西哥和法国推动的关于 “俄罗斯侵略的人道主义后果” 的这项新决议。一个多月造成1 000 万人流离失所, 其中350万人是海外难民, 一半是儿童.

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（António Guterres）通过发言人强调了该组织成员通过一项人道主义决议的重要性，但最重要的是，他们要表现出团结。

这一结果表明，国际社会对俄罗斯入侵乌克兰领土的拒绝与去年3月2日通过的决议几乎相似，当时通过了 “谴责” 俄罗斯侵略并呼吁立即停止侵略的决议。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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