土耳其禁止出口肉类以遏制其高价

伊斯坦布尔，3月25日 TRT公共电视台援引商务部通告称，土耳其周五禁止出口牛肉、绵羊和山羊肉，但阿塞拜疆和北塞浦路斯除外，以 “遏制价格的急剧上涨”。 这项措施是在公众舆论和媒体就消费者对红肉的抱怨甚至超过已经很高的通货膨胀率上升到已经很高的通货膨胀率进行了几天的辩论之后通过的，通货膨胀率在2月份为54％。 促使价格急剧上涨的原因之一是进口燃料、饲料和其他用品的价格上涨，最近还有民众为斋月做准备，斋月是从4月2日开始的穆斯林斋戒月。 在许多伊斯兰国家，本月的特点是晚宴每天都在打破白天的斋戒，通常会导致肉类消费量急剧增加，因此土耳其从约旦、卡塔尔、阿联酋、伊朗和中东其他国家的出口猛增。 最近，社会民主党反对派议员Özgür Karabat指责政府鼓励此类出口以减少贸易平衡赤字和清理国家经济，而无视保持当地市场供应的必要性。 去年12月，由于对伊朗的出口急剧增加，禽肉价格急剧上涨。 在过去的12个月中，土耳其里拉的暴跌超过40％，不仅造成了普遍短缺，而且还使土耳其的出口更便宜，使其更具竞争力，从而提振了它们的出口。 但是，它对外贸易平衡的影响不大，因为土耳其需要为其制造业进口几乎所有原材料以及许多农业用品。首席 iut/wr/pddp