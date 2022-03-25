Trailer and release date for “Yaksha: Merciless Ops”, the new South Korean action movie on Netflix

自P arasites 获胜以来，韩国的成功在其他平台上继续重复并成倍增加。从动作片、戏剧和其他类型，如今的西方市场包括韩国、其作品和电影制片人。在这种情况下，Netflix将与《鱿鱼游戏》的两名演员一起押注其新动作片。

韩国男孩乐队 GOT7 的@@ Jinyou ng，在电影界拥有广泛而辉煌的职业生涯的Sol Kyung Gu和参加《鱿鱼游戏》的朴海秀，是这部将在 Netflix上映的新惊悚片和动作片的大明星在 4 月 8 日。Yaksha：无情行动是英语的标题，而西班牙语的标题是 Yaksha：无情行动，展示了一部有间谍，特工等的电影。

这部电影的剧情简介以雅克沙为中心展示了这个故事：“秘密国际秘密行动小组的残酷领导人在一个有间谍和特工开采的战场上开始了危险的任务。在成为各种陷阱和背叛的受害者之后，他别无选择，只能与从首尔派来的特别道德主义检查员联手。”

将由 Sol Kyung Gu 饰演的@@ Ji Kan g In是特种作战小组的负责人，也是一个残酷无情的人，他不怕为了完美履行职责而违反法律。他的名字叫 “Yaksha”，意思是：消耗人的幽灵。在历史上，他将带领他的团队进行一次秘密情报行动，决定东北亚的命运。

Netflix 通过更多信息扩展了这部电影的描述，为沉阳提供了背景信息，沈阳是东北亚的地缘政治中心，也是世界上间谍密度最高的城市，将作为舞台。此外，它是Kang-in的运营地，康仁是绰号 Yaksha 的资深人士的真名。当韩国国家情报局发现秘密行动小组报告的有关沈阳趋势的所有调查结果都是虚假的时候，情报局第四任局长杨正元派特别督察韩智勋担任特别检查员。

在朴海秀方面，这将是上述角色的代名词，谁将不得不调查此案。应该记得，朴槿惠去年参加《鱿鱼游戏》后获得了极大的欢迎。由于这一成功，《Yaksha：无情行动》将成为朴海洙在成为 S quid Gam e 成功的面孔之一之后为 Netflix 制作的第一个电影项目。

Netflix 的新电影 “Yaksha：无情行动” 的海报

Yaksha：《无情行动》将于 4 月 8 日在 Netflix 上首映

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