在表征日之后，这就是对波哥大国家公园中土著人民的了解：有1,500多人

根据设在苏巴的第三法院的监护权裁决，经过两次失败的尝试，特区于3月24日星期四上午成功地对定居在国家公园的恩贝拉土著人民进行了描述。

据特区报告，这一进程始于凌晨，设立了统一指挥所，内政部及其土著和少数民族事务局、政府秘书处和和平、受害者与和解高级理事会都设在该所伴随着查明Embera社区成员的进程, 同时确保他们的权利得到保障.

在与国家公园的土著社区合作一天之后，高级理事会报告说，鉴定过程的初步数据显示，该区共有 275个Embera Chamí和Katío家庭，即共有 747人，而来自其他土著居民的家庭则有275个团体，共登记了261个家庭，相当于838人。

在描述国家公园土著家庭特征过程中，地区官员的形象。照片：波哥大和平高级理事会

因此，根据该区收集的数据，目前有536个土著家庭在国家公园定居，这意味着总共有1,585人。

和平高级理事会澄清@@ 说：“应该指出的是，属于巴卡塔进程的人中有90％没有在国家公园过夜，因为他们是在最后几个小时（星期三晚上至星期四凌晨）抵达的。”

另一方面，该实体报告说，在定性过程中，卫生部派出的一个小组也在场，以评估土著社区的健康状况，从而确保相关的医疗服务。

在确定国家公园土著家庭特征的过程中，卫生部还派出了一个小组，负责核查社区的健康状况。照片：波哥大和平高级理事会

在确定土著社区身份之日之后，特区将不得不开始将这些家庭送回祖先领地的进程，就像前几周在拉佛罗里达公园定居的土著社区所做的那样。为此，必须开展Embera人的自愿程序，也就是说，将通过监测，查明希望在国家政府给予他们的保障下返回的家庭。

公共@@ 部代表Noticias Caracol在与公共部代表Noticias Caracol的对话中说：“从特征来看，我们将开始寻找能够在每个土著人民中并根据国家公园中每个人的具体情况找到迅速解决方案的路线。”权利担保人里卡多·麦地那·里科。

应该记得，3月1日星期二，受害者股与政府秘书处和波哥大和平、受害者与和解高级理事会合作，启动了在佛罗里达公园保护股的79个Embera土著家庭返回其领地的活动。。

根据罗德里格斯的说法，总共有 58个家庭于3月1日返回巴加多（乔科）；12个家庭返回了Pueblo Rico（里萨拉尔达），另有 9个家庭返回了卡门·德·阿特拉托（乔科）。





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