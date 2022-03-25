莱昂内尔·梅西和何塞·佩克曼在阿根廷-委内瑞拉预览中的热情拥抱

Fotografía de archivo del seleccionador argentino José Pekerman. EFE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

本周五，在前往卡塔尔2022年世界杯的南美预选赛第17天阿根廷队和委内瑞拉队之间的冲突预告片中，莱昂内尔·梅西和何塞·内斯托·佩克曼主演的 La Bom bon era 球场上举行了一场特别的聚会。

国家队队长和现任 Vinotinto 教练在比赛开始前的热身赛中越过了道路，并用笑声互相问候。正是这位阿根廷教练非常了解拉普尔加，正是他在 2006年召集他参加德国世界杯，这是当时19岁的罗萨里诺职业生涯中的第一个。

此外，佩克曼是2005年8月17日在布达佩斯向高级球队的梅西敞开大门的人，当时这位年轻的巴塞罗那足球运动员仅打了92秒，并因打匈牙利人V ilmos Vanczák 的脸而被开除。在那次会议上，他只是在防守中开始了莱昂内尔·斯卡洛尼。

梅西和委内瑞拉现任教练互相打招呼，并说了一些友好的话，这清楚地表明他们之间的关系是良好的，尽管事实上他们在一起记住的最后一张照片是利奥坐在替补席上的对决对决德国参加 2006 年世界杯四分之一决赛。在那场比赛中，教练选择让他坐在替补席上，押注胡利奥·克鲁兹。

那一集并没有引起怨恨。即使在2009年，在赢得金球奖之后，当时的巴塞罗那球星在演讲中也将其命名为：“致佩克曼，我将永远感谢他给我机会在世界杯上首次亮相”。在那场比赛中，罗萨里诺在小组赛第二轮的6-0溃败中对阵塞尔维亚和黑山的进球。

在这个新阶段开始时，佩克曼以 4-1 主场战胜委内瑞拉首次亮相，然后在蒙得维的亚对阵乌拉圭的比赛中以同样的成绩下跌。它的主要目标是获得在加拿大，美国和墨西哥举行的 2026年世界杯的资格，这在 Vinotinto 历史上从未发生过。

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