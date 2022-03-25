如果候选人资格一致，欧洲委员会主席认为比利牛斯山脉有选择权

巴塞罗那，3月25日西班牙奥林匹克委员会（COE）主席亚历杭德罗·布兰科（Alejandro Blanco）辩称，如果围绕该项目达成一致意见，加泰罗尼亚和阿拉贡比利牛斯山脉有可能成为主办2030年冬季奥运会的候选人，将有机会获胜。 作为拉斐尔·坎帕兰斯基金会组织的冬季奥运会会议的一部分，布兰科在与 PSC 领导人萨尔瓦多·伊拉的讨论中提出了这一反思。 欧洲委员会主席在一次演讲中指出，世界面临的西班牙候选人资格的基础不应该是 “雪或冰”，而是 “价值观，理解，尊重和对话”。 “如果我们能够在混乱和对抗的时代有一个共同的想法，并且所有人都朝着这个想法努力，走共同的道路，那么我们就赢得了候选人资格。他保证，从那里开始，无论何时何地，比利牛斯山脉都将举办奥运会。 布兰科警告说，国际奥林匹克委员会的目光已经集中在加泰罗尼亚和阿拉贡身上，因此他要求各政府努力向国际奥委会 “一致” 提交这些提案，即使他们在如何确定候选人资格方面存在分歧。 同样，萨尔瓦多·伊拉（Salvador Illa）呼吁支持政府的各方，ERC和JxCat，表现出 “勇气”，“明确” 表示他们赞成选择冬季奥运会，这是振兴比利牛斯地区的 “机会”。 Generalitat何塞·蒙蒂利亚（JoséMontilla）的前总统列出了一些好处，从他的角度来看，这将需要在加泰罗尼亚比利牛斯山脉举行此类体育赛事，这需要投资和经济活动来固定人口。 他总结说，蒙蒂利亚相信，政府将知道如何停留 “小的意识形态分歧” 以创造有偿付能力的候选人资格，并警告说：“加泰罗尼亚不能错过机会”。