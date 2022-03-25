贝莱德总裁表示，俄罗斯被切断了与世界资本市场的联系

FOTO DE ARCHIVO: Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, participa en la cumbre de Yahoo Finance All Markets en Nueva York, Estados Unidos, el 8 de febrero de 2017. REUTERS/Lucas Jackson

著名的美国投资管理公司总裁拉里·芬克（Larry Fink）表示，在美国及其盟国因入侵乌克兰而实施制裁之后，俄罗斯已与世界资本市场隔绝

芬克还强调了决定离开俄罗斯的国际公司所扮演的角色，以此作为拒绝弗拉基米尔·普京决定的措施。

“ 俄罗斯基本上与全球资本市场隔绝 ，这表明大公司致力于以符合基本价值观的方式运营。这表明当公司在利益相关者的支持下团结起来面对暴力和侵略时，我们可以取得什么成就。” 贝莱德总裁在给公司股东的一封信中说。

文本指出，这次入侵促使各国和政府团结起来，打破与俄罗斯的金融和商业关系。

“团结一致，坚定地致力于支持乌克兰人民。芬克解释说，世界各国政府几乎一致实施了制裁，包括前所未有的禁止俄罗斯央行部署外汇储备的措施。”

贝莱德是一家总部位于纽约的美国投资管理公司

根据这封信，贝莱德已承诺迅速为制裁做出贡献，以暂停购买其活跃或指数投资组合中的俄罗斯证券。

他说：“在过去的几周里，我与包括我们的客户和员工在内的无数利益相关者进行了交谈，他们希望了解可以采取哪些措施来阻止资本在俄罗斯部署。”

该公司总裁认为， 俄罗斯入侵乌克兰已经结束了过去三十年来世界经历的全球化 。他认为，冲突的影响不仅限于东欧。相反，它们与疫情的疫情重叠，“疫情已经对政治、经济和社会趋势产生了深远影响”。

“我们已经看到国家、公司甚至紧张的人们之间的联系。在疫情爆发的两年中，许多社区和人们一直感到孤立并向内看。我认为这加剧了我们在当今社会看到的两极分化和极端主义行为，” 他补充说。

他认为，冲突的影响将 “以我们尚无法预测的方式” 影响未来几十年。

“俄罗斯对乌克兰的残酷袭击破坏了30多年前冷战结束以来一直存在的世界秩序。他补充说，对主权国家的袭击是我们在欧洲近 80 年来从未见过的事情，而且我们大多数人从未想过在我们的生活中我们会看到核超级大国发动这样的战争。”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京

这位商人还表示支持乌克兰人民。

“当我说目睹俄罗斯入侵乌克兰确实令人心碎时，我代表贝莱德的所有人。我们支持乌克兰人民，他们在残酷的侵略面前表现出了真正的英雄主义，” 他补充说。

该公司还采取了一系列行动，为孤立俄罗斯做出贡献。

“最近几周，贝莱德发起了慈善回应，以帮助有需要的人，并支持我们在欧洲的同事，即最接近战争的同事。他解释说，尽管我们在俄罗斯或乌克兰没有办事处或业务，但我知道这给我们所有员工，尤其是欧洲的员工带来了很大的压力和不确定性，我们一直在努力为他们提供所需的资源。

芬克解释说，在 1990 年代初，“当世界走出冷战时，俄罗斯受到了进入全球金融体系的欢迎，并获得了进入全球资本市场的机会。随着时间的推移，俄罗斯与世界建立了联系，并与西欧建立了深厚的联系。世界受益于全球和平红利和全球化的扩大。这些强有力的趋势加速了国际贸易，扩大了全球资本市场，促进了经济增长，并帮助世界各国显著减少了贫困。”

他感到遗憾的是，当他们估计世界将更加团结起来时，冲突就开始了，使30多年来所取得的成就遭到挫折。“从长远来看，我仍然相信全球化的好处和全球资本市场的力量。获得全球资本使公司能够为增长提供资金，使各国能够促进经济发展，并使更多的人体验到财务福祉。”

继续阅读：