秘鲁检察官办公室设立了调查贩运文化财产的办公室

利马，3月25日秘鲁文化部周五报道，秘鲁公共部（检察官办公室）设立了第一个专门的办公室，负责调查贩运文化财产的罪行，以打击该国文化和古生物遗产的非法贸易。 鉴于秘鲁政府正在对从该国提取文化遗产进行销售的黑手党开展行动，文化部向检察官提议设立这些税务局，以加快对这一罪行的投诉和起诉。声明中详细介绍了政府的投资组合。 国家检察官Zoraida Ávalos确认在欧洲联盟（欧盟）打击跨国有组织犯罪援助方案（《公约》）倡议的 “打击非法贩运文化财产国际讲习班” 框架内指定了这些办事处。 在过去十年中，秘鲁在《联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）公约》的框架内，通过司法和外交渠道，归还了近17 000件文物。 信息补充说，文化部长亚历杭德罗·萨拉斯对税务局的任命表示欢迎，税务局将负责调查所有威胁秘鲁人文化遗产的非法行为。 消息人士补充说，在这些单位中，还将调查其他针对文化和古生物学遗产的犯罪，而检察官将负责 “制定预防和起诉此类犯罪的快速提案”。 为达成这项建议，负责的检察官必须分析秘鲁的现行立法，确定最佳做法和技术机制，以优化应对能力。 文化财产贩运是跨国性的，是通过参与贩运不同阶段的有组织犯罪网络进行的，使之成为侵犯社区和国家历史和文化遗产的复杂犯罪。