“大师” 塔巴雷斯出现在迭戈·阿隆索的乌拉圭

蒙得维的亚，3月25日尽管自去年11月以来他不再担任乌拉圭教练的职位，但在塞莱斯特盖上2022年卡塔尔世界杯门票后，奥斯卡·华盛顿·塔巴雷斯受到了迭戈·阿隆索现在领导的几位球员的喜爱。 作为他目前获得的25分中前16分的球队的负责人，“El Maestro” 是几位球员职业生涯中的基本组成部分，他们表达了这一点。 本周五早上，在乌拉圭以 1 比 0 击败秘鲁之后，迭戈·戈丁在自己的 Twitter 帐户上分享了球队的照片，并附有一条消息。 “我想告诉你我现在的感受...救济和充满我灵魂的幸福！！！我想和所有走这条路的同志分享这一点，尤其是大师、塞尔索、Profe Herrera（原文如此）和马里奥！谢谢乌拉圭（原文如此）！！！”，他写道。 这样，他不仅感谢前任教练，还感谢他的合作者：塞尔索·奥特罗，何塞·埃雷拉和马里奥·雷博洛。 比赛结束后，马德里竞技队前锋路易斯·苏亚雷斯（LuisSuárez）向媒体咨询了他在排位赛后记得的人，他向他的家人和塔巴雷斯教练组保证，“这个故事开始了另一场世界杯”。 不久前，中场球员费德里科·瓦尔韦德（Federico Valverde）在接受AUF.TV采访时庆祝了卡塔尔世界杯的塞莱斯特资格，他在采访中没有忘记领导国家队近16年的塔巴雷斯。 “这是所有这一切的一部分，” 埃尔·帕哈里托（El Pajarito）说，他感谢包括他在内的年轻人向年轻人提供的建议，使他们能够成长为足球运动员和人。 比赛结束和随后的声明结束后，球员们被允许与家人一起享受一天的假期，直到他们本周六重返训练场，考虑周二作为访客对阵智利的比赛。 在那里，法昆多·佩利斯特里（Facundo Pellistri）是阿隆索接任教练以来的赌注之一，由于积累了黄牌，他将无法参加比赛。 厄瓜多尔队和乌拉圭队周四结束了预选赛，而秘鲁、哥伦比亚和智利队将在最后日期决定他们中的哪一支球队将与亚洲组的球队进行复活。首席 scr/cmm/car